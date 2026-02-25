La exitosa serie de HBO Euphoria regresará el 12 de abril de 2026, para la felicidad de sus fans, que llevan años esperando y que, tras la muerte de Eric Dane, tiene una importancia mayor y un contexto más emotivo. Esto es todo lo que sabemos.

Te recomendamos: Eric Dane muere a los 53 años

La tercera temporada de la serie comienza cinco años después de la temporada 2, con Rue Bennett (Zendaya) encontrándose en México mientras intenta saldar su deuda con el traficante de drogas Laurie (Martha Kelly).

"Unos años después de la preparatoria, no sé si la vida era exactamente lo que deseaba", dice Rue en el tráiler. "Pero de alguna manera, por primera vez, comencé a tener fe", según Variety .

El creador Sam Levinson explicó que Rue está "en deuda con Laurie y está intentando encontrar formas muy innovadoras de saldarla". El tráiler muestra a Rue atrapada entre Laurie y un nuevo capo de la droga interpretado por Adewale Akinnuoye-Agbaje, lo que sugiere que su situación sigue siendo peligrosa.

El tráiler también confirma que Cassie Howard (Sydney Sweeney) y Nate Jacobs (Jacob Elordi) están comprometidos y viven en las afueras, según informó Yahoo News. Según Levinson, Cassie se ha vuelto "muy adicta a las redes sociales y envidia la aparente vida plena que llevan todos sus compañeros de instituto". Las imágenes muestran a Cassie creando contenido online, con una escena en la que aparece disfrazada mientras graba para internet.

La temporada de ocho episodios trae de vuelta al elenco principal, incluyendo a Hunter Schafer como Jules, Alexa Demie como Maddy y Maude Apatow como Lexi. Entre las novedades más destacadas se encuentran la artista ganadora del Grammy Rosalía, quien interpreta a una stripper en el Silver Slipper, y Sharon Stone, quien interpreta a una showrunner para quien Lexi trabaja como asistente.

Algunas caras conocidas no volverán. Barbie Ferreira, quien interpretó a Kat, abandonó la serie en 2022, mientras que Storm Reid confirmó en noviembre de 2024 que su personaje, Gia, no aparecería. Angus Cloud, quien interpretó a Fezco, falleció trágicamente en 2023.

La nueva temporada llega más de cuatro años después de que la segunda temporada concluyera en febrero de 2022. Levinson describió el salto temporal de cinco años como "un momento natural, porque si hubieran ido a la universidad, ya habrían terminado para entonces". La serie se emitirá los domingos por HBO hasta el 31 de mayo de 2026, según Bleedingcool .