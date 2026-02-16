El presidente Donald Trump concedió indultos a cinco exjugadores de la NFL, incluido uno que murió hace años, por delitos que van desde perjurio y falsificación hasta tráfico de drogas.

Los jugadores indultados son Joe Klecko, Nate Newton, Jamal Lewis, Travis Henry y el fallecido Billy Cannon, quienes tuvieron carreras de alto perfil en la liga antes de que problemas legales empañaran sus récords.

Alice Marie Johnson, jefa de indultos de la Casa Blanca, fue la encargada de dar la noticia y elogió a Trump por dar a la gente "segundas oportunidades", según NBC News.

Klecko, miembro del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional y jugador de los New York Jets, fue condenado en la década de 1990 por perjurio tras mentir a un gran jurado federal sobre fraude de seguros. Newton, veterano liniero ofensivo de los Dallas Cowboys, se declaró culpable de un cargo federal de tráfico de drogas después de que las autoridades encontraran 79 kilos de marihuana en un vehículo atado a él y 10.000 dólares en efectivo.

Lewis, ex corredor de los Baltimore Ravens y los Cleveland Browns, admitió un cargo de conspiración relacionado con el uso de un teléfono celular para negociar un contrato de drogas poco después de ingresar a la liga. Henry, quien jugó para los Buffalo Bills, los Tennessee Titans y los Denver Broncos, se declaró culpable de conspiración para traficar cocaína en un esquema que transportaba drogas entre Colorado y Montana, según ABC News .

Cannon, conocido por ganar el Trofeo Heisman con la LSU y posteriormente jugar en la NFL, fue condenado en la década de 1980 por falsificación de billetes como parte de un plan relacionado con problemas financieros. Su indulto se le concedió póstumamente, más de ocho años después de su muerte en 2018.

La Casa Blanca no ha explicado públicamente por qué Trump eligió a estos cinco atletas, aunque Trump ha sido un gran aficionado a los deportes desde hace tiempo y ha utilizado los indultos para destacar lo que él define como segundas oportunidades justas. Grupos legales y de defensa han acogido con satisfacción algunas de las subvenciones, pero también han renovado sus peticiones de normas más claras y consistentes para determinar quién recibe el indulto, según CBS News .