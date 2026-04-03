MIAMI – El exalcalde de Miami, Francis X. Suárez, asumirá un nuevo rol a nivel nacional, esta vez en la televisión. Fox News Media anunció el jueves que el abogado y uno de los políticos republicanos más reconocidos de Florida se ha unido como colaborador, donde se espera que ofrezca análisis legales y políticos en las plataformas de la compañía.

La cadena anunció que Suárez debutaría ese mismo día en el programa Special Report con Bret Baier.

Para Fox, esta contratación suma a un republicano reconocido del sur de Florida con una imagen pública impecable y experiencia tanto en el gobierno como en la política mediática . Para Suárez, representa el capítulo más reciente de una carrera que se ha expandido cada vez más más allá de los límites del Ayuntamiento. Según el anuncio de Fox, fue alcalde de Miami hasta 2025, y la cadena lo presenta como una figura con credenciales ejecutivas, legales y políticas que puede dirigirse tanto a Florida como a Washington.

Suárez forjó una marca a nivel nacional durante su mandato como alcalde de Miami , convirtiéndose en uno de los alcaldes republicanos más destacados del país. Durante su gestión, promovió la imagen de Miami como una ciudad favorable a los negocios y conectada globalmente, y cobró especial relevancia durante la llegada masiva de empresas tecnológicas e inversores al sur de Florida en tiempos de pandemia. Su perfil se consolidó aún más al ser elegido presidente de la Conferencia de Alcaldes de Estados Unidos para el periodo 2022-2023, cargo que confirman los registros oficiales de la organización.

Esa visibilidad nacional llevó finalmente a Suárez a tantear el terreno de la política presidencial. En 2023, lanzó su candidatura a la nominación republicana, intentando posicionarse como una voz conservadora más joven y centrada en la ciudad, en un panorama dominado por figuras más reconocidas. El esfuerzo fue breve. Reuters informó que Suárez suspendió su campaña en agosto de 2023 tras no lograr clasificarse para el primer debate de las primarias republicanas, convirtiéndose así en el primer candidato importante en abandonar la contienda.

Aun así, la decisión de Fox sugiere que Suárez sigue decidido a mantenerse en la esfera pública. La televisión ha servido durante mucho tiempo como plataforma para exfuncionarios electos que buscan preservar su influencia, moldear el debate político y mantener su nombre presente en la opinión pública. En el caso de Suárez, esto es importante porque no llega como un exfuncionario local desconocido. Cuenta con una red nacional de donantes, una reciente campaña presidencial, una identidad cubanoamericana con peso en la política de Florida y un currículum que Fox puede promocionar como abogado y ejecutivo.

El comunicado de Fox hizo hincapié en su currículum. La compañía señaló que Suárez es actualmente presidente de Alpha Wave Global y asesor jurídico de Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan. Alpha Wave y Quinn Emanuel también lo describen como un exalcalde de Miami con prestigio nacional, reforzando la imagen que Fox parece deseosa de proyectar al incorporarlo a su lista de colaboradores.

Honored to join @FoxNews as a contributor. After years in public service, law, and now leading a global investment firm, I’m excited to share perspective on the issues shaping our country and the world, from the economy and innovation to national security and the future of our… pic.twitter.com/X27VmW7BQw — Francis X. Suarez (@FrancisSuarez) April 2, 2026

El momento elegido también es significativo. Con el ciclo político de 2026 ya en pleno apogeo, las cadenas de televisión por cable vuelven a llenar sus equipos con voces partidistas, exfuncionarios y personas que se desenvuelven con facilidad entre la política pública y el análisis político. Suárez encaja perfectamente en este perfil. Puede hablar de temas legales como abogado, de estrategia de campaña como excandidato presidencial y de política de Florida como una figura aún estrechamente vinculada a uno de los centros de poder latino más influyentes del país.

Queda por ver si se trata de una breve colaboración o del inicio de una larga carrera en los medios. Pero la decisión de Fox deja algo claro: Suárez puede haber dejado el Ayuntamiento de Miami, pero no se aleja del foco mediático. En el panorama político actual, a veces la siguiente parada de la campaña no es un mitin, sino una silla en un estudio bajo las luces brillantes a las 6 de la tarde.