Donald Trump inauguró la Semana Santa bromeando con que sus oponentes lo habían apodado rey y permitiendo que su consejero espiritual más cercano comparara su persecución política directamente con la crucifixión de Jesucristo.

El 1 de abril de 2026, el Presidente recibió a más de 100 líderes evangélicos y católicos en un almuerzo de Pascua en el Salón Este de la Casa Blanca, un evento que la administración presentó como una celebración de la libertad religiosa.

Lo que siguió generó una controversia inmediata: Trump reflexionó sobre el ejercicio de un poder ilimitado, mientras que su consejera religiosa, Paula White-Cain, estableció un paralelismo directo entre las batallas legales de Trump y la Pasión de Cristo. El video, publicado brevemente en el canal de YouTube de la Casa Blanca antes de ser retirado, se difundió ampliamente en las redes sociales en cuestión de horas.

El comentario del 'rey'

Aparte del almuerzo de Pascua, pero coincidiendo con él, Trump hizo un comentario sobre el título de "rey" que se había estado forjando durante meses. En vísperas de un discurso nacional en horario estelar sobre la guerra con Irán, programado para esa misma noche, Trump dijo: "Ahora me llaman REY, ¿lo pueden creer?".

A continuación, bromeó diciendo: "Soy tan rey que no consigo que me aprueben un salón de baile", y añadió: "Podría hacer MUCHO MÁS si fuera un REY". Estas declaraciones, recogidas por ANI tras una aparición en la Casa Blanca el 2 de abril de 2026, tenían un significado que iba más allá de la simple broma.

El uso del término "rey" había sido objeto de controversia durante meses. En octubre de 2025, antes de las protestas nacionales de " No a los reyes ", Trump declaró a Fox Business: "Me llaman rey. No soy un rey". Sin embargo, sus declaraciones del 2 de abril, en las que repitió abiertamente el insulto e insinuó que solo estaba limitado por obstáculos administrativos, adoptaron un tono diferente.

“On Palm Sunday, Jesus entered Jerusalem as crowds welcomed him with praise honoring him as king. They call me king now. Can you believe it?”



- President Trump compares himself to Jesus Christ, the Christian Messiah, days before the Easter holiday. (2026) pic.twitter.com/3wke4sXlov — The Intellectualist (@highbrow_nobrow) April 1, 2026

El Domingo de Ramos, 30 de marzo de 2026, Trump también compartió una carta del evangelista Franklin Graham en la que le instaba a aceptar a Jesucristo como su Salvador, otro episodio de lo que se había convertido en una constante fusión de la identidad política de Trump con la imaginería religiosa cristiana.

Discurso de Paula White-Cain en el almuerzo de Pascua en la Casa Blanca.

El episodio que provocó la reacción más airada no fueron las palabras de Trump, sino las de Paula White-Cain, asesora principal de la Oficina de Asuntos Religiosos de la Casa Blanca y consejera espiritual de Trump desde su campaña de 2016. Tras el discurso de Trump, White-Cain subió al escenario del Salón Este y se dirigió directamente a él.

Ella dijo: "Jesús nos enseñó muchísimas lecciones a través de su muerte, sepultura y resurrección. Nos mostró que un gran liderazgo y una gran transformación requieren un gran sacrificio. Y señor presidente, nadie ha pagado el precio como usted lo ha pagado".

Continuó: "Casi te cuesta la vida. Fuiste traicionado, arrestado y acusado falsamente. Es un patrón común que nuestro Señor y Salvador nos mostró. Pero para él no terminó ahí, ni para ti". Concluyó: "Y, señor, gracias a su resurrección, tú resucitaste. Porque él venció, tú venciste".

Trump sonrió durante su discurso; los asistentes aplaudieron. Según informó PBS NewsHour , la Casa Blanca no respondió a las preguntas de la prensa sobre por qué se eliminó el video.

Reacción teológica y política

La respuesta del clero y los teólogos fue inmediata. Rich Raho, teólogo católico, publicó en X: "Blasfemo. Es asombroso ver a un obispo estadounidense allí mismo en el escenario mientras Paula White compara a Trump con Jesucristo".

Blasphemous. It’s stunning to see a US Bishop standing right there on the stage while Paula White compares Trump to Jesus Christ. https://t.co/1OxY4bWTbT — Rich Raho (@RichRaho) April 1, 2026

El sacerdote jesuita James Martin, escribiendo en X, estableció una clara distinción: "¿Pedirle a Dios, en una oración pública, que ayude a un líder político a tomar decisiones sabias? Sí. ¿Comparar a un líder político, en una oración pública, con el Hijo de Dios sin pecado durante la Semana Santa? No". El pastor Benjamin Cremer escribió: "Esto es una blasfemia. Así suena tomar el nombre de Jesús en vano".

Asking God, in a public prayer, to help a political leader make wise decisions, care for the poor, seek peace, foster harmony, and try to include all those who feel excluded? Yes. Comparing a political leader, in a public prayer, to the sinless Son of God during Holy Week? No. https://t.co/wyTm6CKsGu — James Martin, SJ (@JamesMartinSJ) April 2, 2026

El comentarista católico conservador Dr. Taylor Marshall calificó las declaraciones de auténtica "locura" en X. La comentarista progresista Lauren Windsor vinculó la comparación con un movimiento teológico más amplio: "Estos evangélicos creen que Trump va a anunciar la segunda venida de Cristo. Por eso tantos anhelan la guerra en Irán y en Tierra Santa".

Trump’s chief spiritual advisor Paula White teaches today that Trump was falsely accused and resurrected...like Jesus Christ.



This is insanity. https://t.co/eT0EVamcNS — Dr Taylor Marshall™️ (@TaylorRMarshall) April 2, 2026

It's EASTER WEEK and this is blasphemy. So many ppl don't pay attention to politics- I totally understand why- but you should!



These evangelicals think that Trump is going to usher in the second coming of Christ. That's why so many are eager for war in Iran, in the Holy Lands. https://t.co/O1POf2UoCa — Lauren Windsor (@lawindsor) April 2, 2026

El episodio se produjo cuando el Papa León XIV ya había criticado la guerra de Trump en Irán , diciendo que Jesús "no escucha" las oraciones de quienes hacen la guerra, lo que añadió una dimensión papal a lo que se estaba convirtiendo en una Semana Santa inusualmente tensa.

La comparación no carecía de precedentes en el círculo de Trump. Durante la Semana Santa de 2024, White-Cain había hecho comentarios similares en un evento religioso en la Casa Blanca previo a la Pascua, provocando la misma indignación. El patrón general de Trump de autocompararse con figuras semejantes a Cristo, documentado por Snopes , incluye su retuit de 2019 de un comentarista que lo llamaba la "segunda venida" y el "Rey de Israel", aunque los verificadores de datos descubrieron que Trump no había expresado personalmente esas creencias en ese momento.

A medida que se acerca el Domingo de Pascua, el 5 de abril de 2026, la Casa Blanca no ha dado ninguna indicación de que considere nada de esto fuera de lo común.