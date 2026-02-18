En tan solo seis días, la segunda temporada de Paradise llegará a las plataformas de streaming casi trece meses después del estreno de la primera, devolviendo a los espectadores al tenso mundo de este thriller postapocalíptico.

La nueva temporada constará de ocho episodios en total, siguiendo el formato de la primera temporada, con los tres primeros episodios disponibles simultáneamente antes de su lanzamiento semanal. Tras el estreno, los nuevos episodios se estrenarán todos los lunes en Hulu y Disney+.

La serie está programada para estrenarse exclusivamente en Hulu el lunes 23 de febrero de 2026. Si bien la hora exacta de lanzamiento no se ha confirmado oficialmente, se espera que llegue alrededor de las 8 a. m. GMT, siguiendo el patrón de lanzamiento típico de la plataforma.

Sinopsis y un vistazo anticipado

Aunque el momento aún no está confirmado, Hulu ha revelado los títulos y sinopsis de los primeros tres episodios, ofreciendo un vistazo anticipado a las historias que se desarrollarán.

Temporada 2 Episodio 1, 'Graceland':

Annie es guía turística en Memphis, Tennessee, cuando el mundo se acaba. Se revela su supervivencia en los años posteriores al Día, así como su encuentro con un grupo de supervivientes itinerantes.

Temporada 2 Episodio 2, 'Mayday':

Xavier lucha contra los elementos y otras amenazas mientras sigue una transmisión a Atlanta en busca de su esposa, Teri.

Temporada 2 Episodio 3, 'Otro día en el paraíso':

Sinatra se despierta y descubre un nuevo paradigma en el búnker y toma medidas para salvaguardar su mayor secreto.

Las sinopsis dejan a los espectadores preguntándose si Annie sobrevivirá y si será uno de los personajes principales de esta temporada. ¿Aparecerá Shailene Woodley solo en un papel secundario?

Tráiler y qué esperar de la nueva temporada

Hulu también ha lanzado un avance y un tráiler oficiales de la segunda temporada, que anticipan nuevos personajes, tensiones y la siguiente fase del viaje de Xavier. La segunda temporada retoma la historia justo donde la dejó la primera, con Xavier saliendo del búnker para buscar a su esposa, Teri. Se creía que había muerto en un ataque con misiles nucleares, pero una transmisión de radio posterior reveló que ella, junto con muchos otros, podría seguir viva, lo que prepara el terreno para una misión emotiva y peligrosa.

La serie fue creada por Dan Fogelman, conocido por This Is Us, y está protagonizada por Sterling K. Brown, James Marsden y Julianne Nicholson. Combina intriga política con drama de supervivencia, ambientado en un contexto postapocalíptico.

La primera temporada siguió al agente del Servicio Secreto Xavier Collins mientras investigaba el asesinato del presidente en un búnker en Colorado, desvelando numerosos secretos ocultos. La próxima temporada amplía ese mundo y los peligros que lo acechan.

En declaraciones a The Hollywood Reporter sobre la nueva temporada, Fogelman comentó: "Emprenderemos un viaje con Xavier, un viaje muy emocionante, emotivo y extenso, y luego también viviremos en nuestro mundo de abajo, el búnker, y las fuerzas eventualmente colisionarán. Ese es básicamente el plan".

A medida que la historia se amplía, los espectadores pueden esperar más drama junto con los elementos de suspense que definieron la primera temporada. Con nuevas caras, la segunda temporada parece estar lista para profundizar el misterio y aumentar la carga emocional.