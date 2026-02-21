La supermodelo Bella Hadid fue vista saliendo de un dispensario de marihuana en Beverly Hills el martes, acompañada por su agente convertido en mejor amigo, Joseph Thornton-Allan, y su perro.

Según el Daily Mail informa que Hadid, de 29 años, vestía de forma informal para un día lluvioso en Los Ángeles: leggings negros, chaqueta larga negra, top negro, gafas de montura negra y zapatillas Nike negras. Paseaba a su perra, apodada Glizzy P. Beans, con correa y pendientes de aro, y llevaba el pelo rubio oscuro recogido con cuidado.

El Dispensario Artist Tree en Beverly Hills se describe como un lugar donde los visitantes pueden "experimentar la increíble escena artística de California como nunca antes", ofreciendo "obras originales de artistas locales y una amplia gama de los mejores productos de cannabis del mercado". La tienda ofrece artículos como flores, vaporizadores, porros prearmados, comestibles, tópicos y tinturas.

Hadid ha hablado abiertamente sobre su lucha continua con la enfermedad neurológica crónica de Lyme. El pasado noviembre, compartió una publicación de @chronicillnesshumor, donde destacaba las dificultades diarias de vivir con una enfermedad crónica.

Subtituló otra publicación de la influencer Alexandra Wildeson, diciendo: "La ansiedad médica es taaaaan real. Gracias por plasmar todos mis pensamientos y situaciones cotidianas en un solo mensaje. ¡La verdad! @alexandrawildeson".

Las publicaciones en las redes sociales que realiza regularmente en su cuenta muestran el vínculo que establece con los animales y les dan crédito por brindarle asistencia emocional durante su crisis de salud personal.

Las publicaciones que publica regularmente en redes sociales muestran el fuerte vínculo que establece con los animales y les reconoce el apoyo emocional que le brindaron durante su crisis de salud. "Los animales siempre lo han sido todo para mí; la terapia de mi corazón y mi alma", escribió Hadid en abril de 2025. También elogió a su madre, Yolanda Hadid, por inculcarles el amor por los animales a ella y a sus hermanos, Gigi, de 30 años, y Anwar, de 26.

Hadid presume regularmente de sus mascotas a sus 60 millones de seguidores en Instagram. En agosto de este año, publicó un conmovedor homenaje a su perra: "Dios bendiga a mi ángel Glizzy P. Beans, también conocida como Petunia, también conocida como Beans. Por no separarse de mi lado ni un segundo".

A pesar de los problemas de salud que ha padecido, Hadid continúa trabajando como modelo y mantiene activa su presencia en las redes sociales apareciendo en el Victoria's Secret Fashion Show 2025.