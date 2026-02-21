Jaden Smith dice que su mayor sueño no es la música ni la moda: se trata de alimentar a las personas necesitadas todos los días en Los Ángeles.

En un video de TikTok publicado el 14 de febrero, el joven de 27 años compartió su objetivo a largo plazo de construir un centro de comidas gratuito permanente en Skid Row, un área conocida por su gran población sin hogar.

"Sinceramente, mi sueño es tener un edificio en Skid Row donde pueda repartir comidas gratis todos los días: desayuno, almuerzo y cena", dijo Smith. "Puedo hacer cosas allí. Puedo crear empleos y un buen ambiente. Ese es mi sueño. Ese es mi objetivo a largo plazo".

Según People , Smith explicó que quiere que los seguidores de su marca I Love You se unan a él en este viaje.

"Solo quiero que me acompañen en este viaje y que la comunidad de I Love You me apoye mientras lo intento. Ese es mi verdadero sueño dorado", añadió.

La idea se basa en el trabajo que inició en 2019 con el lanzamiento de su food truck vegano, I Love You Restaurant. Esta organización sin fines de lucro sirve comidas veganas gratuitas a personas que viven en zonas marginales.

Jaden Smith planea una sede permanente de I Love You

De acuerdo con su misión, el grupo cree que todas las personas merecen acceso a alimentos saludables, sin importar su nivel económico. Además de comidas, la organización también dona ropa y busca difundir amor, paz y felicidad.

Actualmente, el proyecto no cuenta con un edificio permanente. Smith dijo: "No tenemos un lugar donde podamos estar instalados permanentemente, pero quiero tenerlo y quiero que la comunidad nos ayude a lograrlo en el futuro".

La visión a largo plazo, compartida en el sitio web de la marca, es crear una sede de I Love You que sirva tres comidas gratis al día y eventualmente se expanda a otras ciudades de todo el país y del mundo, informó Billboard.

Smith ha dicho que sus experiencias en Los Ángeles moldearon profundamente su misión. Mientras trabajaba en su álbum de 2019, ERYS , filmó videos musicales en el centro de Los Ángeles y vio de primera mano lo que mucha gente enfrenta en Skid Row.

"Me di cuenta de que no puedo venir aquí y usar el contexto que se ha creado sin retribuir", dijo en una entrevista reciente.

También mencionó el tiempo que pasó rodando "En busca de la felicidad" con su padre, Will Smith. Se contrataron extras en la película a personas sin hogar, una experiencia que, según él, "grabó en su mente la realidad de Skid Row".