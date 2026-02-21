Peter Krause ha decidido cuál será su próximo papel en televisión, uniéndose al elenco del piloto dramático de NBC "Protection" en su primer proyecto televisivo desde que dejó la exitosa serie de primeros auxilios "9-1-1".

"Protection" es un piloto de drama de NBC del escritor y productor ejecutivo Josh Safran, con Jenna Bush Hager y Ben Spector también como productores ejecutivos junto a Universal Television.

El proyecto sigue a un alguacil estadounidense y a una familia de agentes del orden involucrados en un caso que se vuelve mortal y los expone a un peligro constante, según Deadline . El piloto forma parte del esfuerzo de NBC por expandir sus dramas policiales y de crimen para una próxima temporada, junto con otros pilotos encargados, incluyendo un reestreno de "The Rockford Files".

Krause jugará un papel clave en el conjunto, uniéndose al piloto en calidad de personaje regular si "Protection" avanza hacia una orden de serie completa.

El casting reúne al actor con NBC, donde anteriormente interpretó a Adam Braverman en el drama familiar "Parenthood" de 2010 a 2015. NBC aún no ha fijado una fecha de estreno para "Protection", ya que el proyecto permanece en la etapa piloto y espera una decisión de recogida, informó Variety .

"Protection" es el primer papel importante de Krause en televisión tras su salida de "9-1-1", donde interpretó al capitán Bobby Nash durante ocho temporadas. Su personaje fue cancelado en 2025, cuando Bobby murió en una explosión de laboratorio durante la octava temporada, poniendo fin a uno de los papeles principales originales de la serie.

La historia marcó el final de la carrera de Krause en la serie procesal, que se había trasladado de Fox a ABC y seguía siendo una parte clave de la programación dramática de la cadena.

Krause ha protagonizado varias series, como "Sports Night", "Six Feet Under", "Dirty Sexy Money", "Parenthood", "The Catch" y "9-1-1", donde también fue productor ejecutivo. "Protection" se encuentra actualmente en fase piloto en NBC, y la cadena no ha anunciado si se convertirá en una serie o si fijará una fecha de estreno, según The Wrap .