Con una carrera cimentada en personajes moldeados por el amor, la pérdida y la honestidad emocional, Milo Ventimiglia nunca ha rehuido los papeles que exigen vulnerabilidad. Pero en I Can Only Imagine 2, la secuela de la exitosa película cristiana de 2018, se enfrentó a algo mucho más personal que cualquier arco ficticio: la mortalidad misma.

En cines el 20 de febrero, I Can Only Imagine 2 retoma la historia original, siguiendo a Bart Millard (John Michael Finley), cantante principal de MercyMe y ganador del Grammy, mientras la fama y las presiones familiares se enfrentan en una gira nacional. En este mundo aparece Tim Timmons, un cantautor cristiano cuya historia real de fe, resiliencia y supervivencia al cáncer se entrelaza con la trayectoria de Bart. Ventimiglia interpreta a Timmons con una mezcla de alegría, determinación y serena profundidad que, según él, transformó su comprensión de la vida y la pérdida.

"Tim es más que un simple personaje de película", dijo Ventimiglia durante una entrevista por Zoom con ENSTARZ Latino!. "Es un ser humano real, vivo, y ahora es mi amigo". Esa amistad, explicó, se convirtió en la base emocional de la película y la experiencia más significativa del año. "El mayor regalo que recibí a lo largo del año fue ser amigo de Tim y poder conocerlo tan íntimamente que pude transmitirme su bondad por un instante mientras las cámaras grababan".

La película no trata la enfermedad como espectáculo ni como una forma de inspirar. En cambio, se centra en la presencia, el humor y la decisión diaria de permanecer abierto. Ventimiglia dejó claro que esto no era algo que él pudiera fabricar. "Tim es, fundamentalmente, amor", dijo. "Está lleno de amor. Ofrece ese amor a todos y es genuino. Y se preocupa. Y está increíblemente presente".

Esa presencia, señaló Ventimiglia, existía mucho antes de que llegaran las cámaras. "Creo que esto no solo por lo que ha vivido con el cáncer, por seguir viviendo con él, por los tumores en el hígado que con el tiempo le desgastarán el corazón", dijo, "sino por la personalidad de Tim. Es un ser humano maravilloso, un hombre maravilloso, padre, esposo y amigo, y estoy muy agradecido de haberlo conocido".

La responsabilidad de retratar a una persona real condicionó cada aspecto de la preparación de Ventimiglia, especialmente la música. A diferencia de las películas que dependen de la perfección del estudio, I Can Only Imagine 2 requería la autenticidad de una interpretación en vivo. "De hecho, tuve que aprender a tocar la guitarra", dijo Ventimiglia. "Pero solo tuve que aprender a tocar tres canciones realmente bien".

El entrenamiento fue exhaustivo. Ventimiglia trabajó con un profesor de canto, aprendió a tocar la guitarra con la ayuda de un amigo músico cercano y ensayó sin descanso para dominar varios instrumentos a la vez. "Tuve que cantar, tocar la guitarra, el bombo y la pandereta, además del armonio", dijo. "Y lo hacía frente a 2500 personas". La presión se agravó por las exigencias técnicas de la película. "Teníamos dos cámaras moviéndose desde cada pieza, desde cada ángulo", explicó. "A veces captaban mi rasgueo y mis dedos moviéndose en diferentes acordes, y otras veces me enfocaban en la cara y se dirigían al público".

No había lugar para la aproximación. "En cada toma que hacíamos de todos los números musicales, tenía que saber interpretarlos de verdad", dijo. "Al mismo tiempo, tenía que tener presente que soy un personaje. Estoy interpretando a Tim Timmons tocando música". Para lograrlo, Ventimiglia se sumergió en la presencia escénica de Timmons en la vida real. "Su presencia en el escenario, su forma de hablar con la gente, su capacidad para conectar con el público y cautivar a la gente, su estilo de canto, todo", dijo. "Por esto tuve que convertirme en músico".

Además, la filmación comenzó cuando su bebé acababa de nacer y poco después de los incendios que lo dejaron sin casa en Los Ángeles.

El proceso, admitió, no fue fácil. "Fue estresante", dijo Ventimiglia. Luego lo repitió: "Fue superestresante". Aun así, sonrió al reflexionar sobre el resultado. "Pero fue gratificante. Fue muy divertido".

Fuera del escenario, el vínculo entre el actor y el protagonista se profundizaba a través del humor. Timmons, reveló Ventimiglia, es un bromista sin complejos. "¡Dios mío, es el tipo más gracioso del mundo!", dijo. Ventimiglia, en cambio, no es un blanco fácil. "Soy pésimo con las bromas pesadas", admitió. "Me enfurezco muchísimo cuando me han pillado". Si percibe una trampa, tiende a cambiar la dinámica por completo. "Lo llevo al siguiente nivel de severidad y seriedad que probablemente desbarata toda la broma".

Ventimiglia cree que ese humor es parte de lo que sostiene a Timmons. "Creo que es parte de la cultura de los músicos de gira querer divertirse, soltarse, pasarlo bien", dijo. "Y Tim es un auténtico bromista en ese sentido".

Para el público, "I Can Only Imagine 2 se inscribe en una carrera que ha abarcado generaciones sin hacer mucho ruido. Ventimiglia recuerda constantemente esa variedad cuando los fans se acercan a él. "Consigo variedad", dijo. " This Is Us o Heroes o Gilmore Girls. Rocky Balboa o El arte de correr bajo la lluvia". A veces, es algo mucho menos esperado. "De vez en cuando me toca un anuncio desconocido que hice o una película independiente que realmente emociona a la gente".

Lo que más le importa no es qué papel se recuerda, sino que el trabajo haya conectado. "En cualquiera de esas interacciones, siempre estoy agradecido", dijo Ventimiglia. "Me alegra que la gente se divierta con el trabajo que hago con otros y pueda sacar algo de ello".

La gratitud, sugirió, no es un tema de conversación, sino una disciplina. "La vida es difícil", dijo Ventimiglia. "Todos nos enfrentaremos a los desafíos y las dificultades de la vida". Para él, la gratitud se convierte en una vía de escape. "Si agradecemos esos momentos, porque nos ayudan a definir nuestro carácter y a superarlos, tanto por nosotros mismos como por los demás". Con el tiempo, añadió, "cuando practicas las cosas una y otra vez, se vuelve algo natural".

Incluso los cambios físicos que el público sigue tan de cerca son, para Ventimiglia, simplemente parte del trabajo. "Cualquier personaje que interprete, siempre es diferente", dijo. "Recuperé mi cabello. Perdí la barba. Subí un poco de peso. De todo tipo". En el caso de "Te encontraré", el look se moldeó con producciones consecutivas. "Ese fue el único corte de pelo que pude hacer", dijo, explicando cómo la superposición de horarios dictó la transformación.

De cara al futuro, Ventimiglia bromea sobre adónde podría llevarlo su próximo papel. Para 2027, se rió, quizá interprete a un hippie con el pelo hasta los hombros. "No sé si me lo permitirán", dijo. "Pero ya veremos".

Lo que queda claro es que I Can Only Imagine 2 ocupa un lugar singular en su obra. No por ser más estridente ni más dramática, sino porque exigía presencia por encima de actuación. "Tim es amor", repitió Ventimiglia, retomando la palabra que define tanto al hombre como a la película. Y al contar la historia de Tim Timmons, afrontó la mortalidad no como un final, sino como una razón para mantenerse plena y ferozmente vivo.