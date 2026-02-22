Ryan Gosling presentará Saturday Night Live el 7 de marzo, con la banda virtual británica Gorillaz como invitado musical.

NBC anunció el episodio del 7 de marzo el jueves, lo que marca la cuarta vez que Gosling presenta la longeva serie de comedia de sketches. Se espera que el actor participe en el programa para promocionar su nueva película de ciencia ficción, Project Hail Mary, cuyo estreno está previsto para el 20 de marzo.

Gosling ya había presentado SNL en diciembre de 2015, septiembre de 2017 y abril de 2024, consolidando su reputación como presentador invitado frecuente y bien recibido. Su primera aparición como presentador fue el 5 de diciembre de 2015, durante la temporada 41, cuando promocionaba el drama The Big Short, según Deadline.

Ese episodio incluyó un monólogo en el que el actor canadiense Mike Myers se unió a él para bromear sobre sus raíces canadienses y su política, y Gosling apareció en varios sketches, entre ellos Close Encounter y Santa's Helpers, donde interpretó a un fanático demasiado entusiasta de Santa junto a Vanessa Bayer y Kenan Thompson.

La primera actuación del actor fue elogiada por su humor relajado y autocrítico y su tendencia a romper el personaje mientras se reía de sus compañeros de reparto.

Regresó el 30 de septiembre de 2017 para el estreno de la temporada 43, promocionando "Blade Runner 2049" y haciendo referencia al gran éxito de La La Land en un monólogo que se burlaba de las críticas de que había "salvado el jazz".

Ese episodio incluyó el ahora famoso sketch "Papyrus", en el que Gosling interpretó a un hombre obsesionado con la tipografía y enfurecido por el mal uso de la fuente "Avatar", y su actuación en el sketch de seguimiento "Close Encounter" volvió a llamar la atención por su capacidad de mantenerse en el personaje mientras claramente se divertía, informó People.

En abril de 2024, Gosling volvió a los escenarios, esta vez promocionando la comedia de acción The Fall Guy. Su tercer episodio incluyó un sketch viral al estilo de Beavis and Butt-Head en el que él y Mikey Day interpretaron a dos espectadores cuyas apariencias arruinaron involuntariamente un evento en vivo, lo que llevó a Gosling a repetir los personajes en el estreno de la película. Fans y críticos destacaron su tendencia a reírse a carcajadas durante los sketches, lo que muchos consideraron entrañable en lugar de un defecto.

Gorillaz, la banda animada fundada por Damon Albarn y Jamie Hewlett, debutará como artista invitado en SNL durante el episodio del 7 de marzo. El grupo lanzará su noveno álbum de estudio, The Mountain, el 27 de febrero, y probablemente interpretará canciones de ese disco durante su concierto.

El episodio del 7 de marzo se emitirá a las 11:30 p. m., hora del este, en NBC desde Studio 8H en la ciudad de Nueva York y será seguido por otro programa original de SNL el 14 de marzo, cuyo presentador e invitado musical aún no han sido anunciados, según USA Today.