La mujer estadounidense Kouri Richins fue declarada culpable de asesinato con agravantes por un jurado de Utah el lunes, tras envenenar a su esposo con una dosis letal de fentanilo. Esta madre de 33 años había acaparado la atención nacional por escribir un libro infantil sobre el duelo, pocos meses después de la muerte de Eric Richins en 2022. La fiscalía argumentó con éxito que lo asesinó para resolver disputas financieras y obtener el control de su patrimonio multimillonario.

La fiscalía describió a la autora de Utah como una mujer que planeó sistemáticamente la muerte de su esposo para obtener una indemnización millonaria del seguro. Si bien públicamente se presentaba como una viuda afligida que escribía para hijos en duelo, sus abogados argumentaron que en realidad había puesto una dosis letal de fentanilo en la bebida de su esposo para obtener el control total de la fortuna familiar.

La defensa mantiene su inocencia.

La madre de tres hijos ha rechazado sistemáticamente estas acusaciones y mantiene su inocencia a lo largo del proceso. Su equipo legal argumentó que la fiscalía carecía de pruebas para vincularla directamente con la cantidad letal de fentanilo hallada durante la autopsia.

La residente de Kamas, de 35 años, fue acusada de varios delitos, entre ellos asesinato con agravantes e intento de homicidio. Las autoridades también la vincularon con varias acusaciones de fraude al seguro y falsificación derivadas de la investigación sobre el fallecimiento de su cónyuge.

STATEMENT FROM DEFENSE in UT v Kouri Richins: Statement from Wendy Lewis, Kathy Nester, and Alex Ramos, attorneys for Kouri Richins:

After three weeks of testimony and closing arguments, this case is finally where it belongs: in the hands of the jury.

We are grateful to the… pic.twitter.com/E9nnxgx56r — Cathy Russon (@cathyrusson) March 16, 2026

La autora de Utah podría pasar el resto de su vida tras las rejas después de que el jurado la declarara culpable de todos los cargos. Deberá comparecer nuevamente ante el tribunal el 13 de mayo a las 9:30 a. m. (hora de la montaña) para conocer su sentencia.

El caso captó la atención del público porque la madre de Utah publicó poco después de la tragedia "¿Estás conmigo?", una historia sobre cómo afrontar el duelo. Afirmó que el libro fue creado como una herramienta para ayudar a sus tres hijos pequeños a aceptar la pérdida de su padre.

Un patrón de envenenamiento

La fiscalía alegó que la madre de tres hijos envenenó a su esposo durante una celebración en su casa en marzo de 2022, echándole fentanilo en la bebida. Un médico forense confirmó posteriormente que Eric Richins tenía en su organismo más de cinco veces la cantidad de droga necesaria para matar a una persona.

La policía informó que el estómago de Eric Richins también contenía 16 000 ng/ml de quetiapina, un fármaco que se suele usar para tratar problemas de salud mental o para dormir. Los detectives sostuvieron que el incidente fatal se produjo tras un intento previo de asesinato ocurrido apenas unas semanas antes, el Día de San Valentín. Los documentos judiciales sugieren que, durante ese intento anterior, su esposa escondió fentanilo dentro de un sándwich que le había preparado.

Los detectives observaron que Eric Richins sufrió urticaria y una repentina dificultad para respirar inmediatamente después de terminar de comer. Logró sobrevivir gracias al autoinyector de epinefrina de su hijo y a la ingestión de Benadryl, lo que le provocó un sueño profundo que duró varias horas.

Millones en deudas y planes de seguros

Los abogados argumentaron que el móvil del asesinato fue un intento premeditado de apoderarse de la fortuna de su marido. Las pruebas presentadas en el juicio demostraron que ella había contratado varias pólizas de seguro de vida por un valor cercano a los 2 millones de dólares (1,5 millones de libras esterlinas) y se había designado secretamente como la persona que recibiría los pagos sin su permiso.

La policía señaló que, tras descubrir el cambio no autorizado, el marido respondió designando a su socio comercial como beneficiario de los pagos. Los detectives alegaron además que su esposa pretendía financiar con el dinero del seguro un proyecto inmobiliario de 2 millones de dólares (1,5 millones de libras esterlinas) en el condado de Wasatch, un proyecto que, según sus familiares, él nunca había apoyado.

Durante el proceso, un experto financiero reveló que la escritora tenía deudas por valor de 7,5 millones de dólares (5,64 millones de libras esterlinas) cuando falleció su cónyuge. El tribunal escuchó que sus cuentas bancarias estaban constantemente en números rojos y que tenía dificultades para cubrir los gastos mensuales, que ascendían a unos 80.000 dólares (60.107,20 libras esterlinas).

La presión financiera de 2100 dólares al día

Expertos financieros declararon ante el tribunal que la escritora había recurrido a varios préstamos rápidos con intereses elevados, que la obligaban a pagar alrededor de 2100 dólares (1577,81 libras esterlinas) diarios. Curiosamente, finalizó la compra de una lujosa mansión de 2,9 millones de dólares (2,18 millones de libras esterlinas) el mismo día en que falleció su marido.

Los abogados de la defensa afirmaron que la autora gastó 1,35 millones de dólares (1,01 millones de libras esterlinas) de su seguro de vida en tan solo 90 días tras el fallecimiento de su esposo. Para llegar a su veredicto, el jurado analizó 21 días de testimonios aportados por familiares, detectives y especialistas médicos.

'Amarte es agotador': Una relación en crisis

Un socio comercial y colaborador cercano de Eric Richins declaró ante el tribunal que nunca lo había visto consumir sustancias ilegales, refutando así las afirmaciones de que se había autoadministrado fentanilo. Los detectives también informaron al jurado que la hermana de la víctima había denunciado sus crecientes sospechas de que su esposa intentaba quitarle la vida.

The ex-boyfriend of Kouri Richins, who is on trial for the killing of her husband, to whom she is accused of administering a lethal dose of fentanyl, became emotional on the stand Wednesday, as he revealed their growing affair in the months before Richins’ husband, Eric, died.… pic.twitter.com/6FTTPKEk8k — CBS Mornings (@CBSMornings) March 5, 2026

Entre las pruebas se encontraban mensajes de una expareja que describía su relación como agotadora, junto con una nota supuestamente enviada por la autora en la que confesaba su amor por otra persona que no era su marido. Se supo que Eric Richins ya se había reunido con un abogado especializado en divorcios para asegurarse de que su patrimonio pasara directamente a sus hijos.

Las cosas de Michael Jackson

Una amiga de la familia declaró que la escritora se sentía atrapada y temía que un acuerdo prenupcial la dejara sin nada si se separaban. Una testigo clave, la limpiadora de la familia, Carmen Lauber, admitió haberle conseguido narcóticos a la mujer de 35 años. Afirmó que la escritora había pedido específicamente "la sustancia de Michael Jackson", que la fiscalía identificó como un código para referirse a potentes sedantes.

La ama de llaves declaró ante el jurado que entregó pastillas en la casa y que posteriormente recibió 1000 dólares (751,34 libras esterlinas) para conseguir más. La fiscalía sostuvo que estas transacciones fueron el origen del fentanilo que finalmente causó la muerte de Eric Richins. Las pruebas digitales también fueron fundamentales, y se mostró al jurado un mensaje enviado tras el fallecimiento en el que la viuda declaraba: "No me quitarán lo que es mío".

Textos borrados y advertencias alarmantes

En un impactante testimonio, una amiga reveló un mensaje de la autora que decía: "Si muero, Eric lo hizo". Un especialista forense añadió que se borraron cientos de mensajes de texto de uno de sus teléfonos en los meses previos al asesinato. Durante las tres semanas que duró el juicio , la defensa contraatacó señalando lagunas en los informes policiales y cuestionando el manejo de las pruebas en las etapas iniciales de la investigación.

After a little less than three hours of deliberations, the jury returns with a verdict in Kouri Richins' murder trial, where she faced charges of aggravated murder, attempted aggravated murder and financial crimes in the poisoning death of her husband, Eric Richins. pic.twitter.com/sVZ6GsyIMl — Court TV (@CourtTV) March 17, 2026

El veredicto final

Un jurado de Utah declaró a Kouri Richins culpable de todos los cargos, incluido el de asesinato con agravantes, por el envenenamiento con fentanilo de su esposo, Eric. La autora de libros infantiles, que en su momento escribió sobre cómo afrontar la pérdida, ahora se enfrenta a la posibilidad de cadena perpetua sin libertad condicional.