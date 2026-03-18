La actriz de la serie de televisión Baywatch, Alexandra Paul, fue acusada de allanamiento de morada en Estados Unidos tras supuestamente irrumpir en una instalación de cría de perros durante el fin de semana.

Paul se unió a unos 60 manifestantes que supuestamente se infiltraron en Ridglan Farms, Wisconsin, para rescatar perros criados para la investigación biomédica. Veinte personas fueron arrestadas, incluido Paul, quien permanece detenido hasta el 17 de marzo, según People .

Según la Oficina del Sheriff del Condado de Dane, "unos activistas irrumpieron en las instalaciones y comenzaron a llevarse numerosos perros" alrededor de las 8:30 de la mañana. Las autoridades aún no han devuelto a todos los perros que el grupo se llevó de la granja, pero han recuperado algunos de los beagles.

"[La Oficina del Sheriff del Condado de Douglas] comprende el profundo cariño que la gente siente por los beagles de Ridglan Farms, y respetamos su derecho a expresar esa pasión a través de protestas pacíficas", dijo el sheriff Kalvin Barrett en un comunicado.

"Nuestra función es velar por la seguridad de todos y responder cuando se produzcan actividades ilícitas. Animamos a cualquier persona que tenga inquietudes sobre el bienestar animal o las prácticas de investigación a que se comunique a través de vías legales y constructivas", añadió el sheriff.

Defensora de los derechos de los animales de toda la vida.

En una entrevista que concedió en 2011 a la organización Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA) , Paul afirmó que su activismo en defensa de los animales comenzó a los 14 años, cuando se hizo vegetariana. A los 26, dejó de usar ropa hecha con pieles de animales, y a los 47 se convirtió en vegana.

Tras haber interpretado a la teniente Stephanie Holden durante cinco años en Baywatch, Paul afirmó que no usar "ningún maquillaje probado en animales" era una parte innegociable de sus contratos como actriz.

A sus 62 años, Paul sigue comprometida con su causa. En septiembre de 2021, fue acusada de hurto menor tras supuestamente robar dos pollos de un camión de Foster Farms. Fueabsuelta por un jurado del condado de Merced en marzo de 2023.

Ridglan Farms cambia de rumbo en medio de acusaciones de maltrato animal.

En octubre de 2025, Ridglan Farms anunció que dejaría de suministrar perros a laboratorios. La decisión se debió a las investigaciones en curso tras las crecientes acusaciones de crueldad animal.

Según un acuerdo con la Fiscalía del Condado de La Crosse, Ridglan Farms dejará de operar bajo su licencia del Departamento de Agricultura, Comercio y Protección del Consumidor. Se espera que la instalación complete la transición antes del 1 de julio de 2026 para evitar sanciones, según WKOW 27 .

"Ridglan Farms está iniciando una nueva etapa en su misión de mejorar la salud tanto de las mascotas como de las personas", declaró la granja en un comunicado. "A pesar de los desafíos de los últimos meses, estamos tremendamente orgullosos del excelente cuidado que brindamos a nuestros animales, que desempeñan un papel fundamental para garantizar la seguridad y la eficacia de los tratamientos veterinarios y médicos de vanguardia".

"Mantenemos nuestro firme compromiso con la mejora continua de nuestras operaciones, protocolos y prácticas para garantizar que nuestros animales sigan recibiendo la mejor atención posible", añadió. "De cara al futuro, seguimos comprometidos con la lucha contra las enfermedades y la mejora de la salud tanto de perros como de humanos".

La plaga de Beagle Mills en Estados Unidos

Ridglan Farms es solo una de las principales "fábricas de beagles" en los EE. UU. Envigo, una gran instalación de cría de beagles en Cumberland, Virginia, cesó sus operaciones en septiembre de 2022 después de declararse culpable de cargos de negligencia animal.

Según un defensor de PETA , los laboratorios prefieren a los beagles para los experimentos porque son pequeños, dóciles y fáciles de manipular. "Cada año, decenas de miles de perros son criados, vendidos y utilizados en experimentos inútiles en Estados Unidos que no logran curar enfermedades humanas. La mayoría no sobrevive", añadió.