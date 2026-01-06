Raúl "El Gordo" de Molina rompe el silencio tras la polémica de Año Nuevo y lanza un mensaje claro: seguirá defendiendo a los inmigrantes, pase lo que pase. El presentador cubano, uno de los rostros más reconocibles de la televisión en español en Estados Unidos, quedó en el centro de un debate nacional luego de lo ocurrido durante la transmisión de fin de año en Times Square.

La noche del 31 de diciembre fue, como cada año, una celebración multitudinaria marcada por música, luces y discursos de buenos deseos. De Molina condujo el especial de Univision desde Nueva York y, además, fue invitado a participar brevemente en la transmisión de CBS, un gesto poco habitual que subrayaba su peso mediático más allá del público latino. Sin embargo, lo que debía ser un saludo de cierre se convirtió en una controversia viral.

Mientras Raúl hablaba sobre sus deseos para 2026, alcanzó a decir palabras relacionadas con "libertad" y "el bienestar de los inmigrantes latinos", antes de que su audio fuera cortado y reemplazado por música y otra imagen en pantalla, la señal de CBS cambió abruptamente. Su mensaje fue cortado y reemplazado por una transición musical hacia otro segmento. El audio nunca se escuchó completo, aunque alcanzó a percibirse que el conductor expresaba palabras de apoyo a la comunidad inmigrante.

El momento desató una tormenta inmediata en redes sociales. Usuarios y analistas acusaron a CBS de censura y de alinearse editorialmente con Donald Trump, en un contexto político donde la inmigración vuelve a ocupar un lugar central y altamente polarizante en el debate público. Para muchos, el corte no fue casual sino una decisión consciente para evitar un mensaje incómodo en horario estelar.

Una de las voces más contundentes fue la de María Celeste Arrarás, quien criticó duramente lo ocurrido en editoriales y publicaciones digitales. La periodista cuestionó que se silencie un mensaje de apoyo a los inmigrantes en una noche simbólica para el país y puso el foco en el papel de las grandes cadenas frente a la coyuntura política actual.

Ante la presión mediática, Raúl de Molina decidió hablar públicamente. Lo hizo en su propio programa El Gordo y la Flaca donde explicó que se enteró de la polémica al día siguiente, a través de redes sociales. "Yo no sabía lo que había pasado", relató. "No sé si me cortaron por lo que estaba diciendo de los inmigrantes o si fue algo técnico. No sé exactamente lo que pasó, pero se convirtió en viral y le dio la vuelta al mundo".

De Molina evitó acusar directamente a la cadena y dejó abierta la posibilidad de un fallo técnico. Aun así, reconoció el impacto global del episodio y el malestar que generó entre quienes esperaban escuchar su mensaje completo. La escena, repetida miles de veces en plataformas digitales, alimentó la narrativa de que ciertos discursos están siendo acotados en la televisión estadounidense.

Lo que sí dejó claro el conductor es que su postura no cambiará. "Voy a seguir apoyando a los inmigrantes y a que este país, donde existe el derecho a la libre expresión, se siga expresando", afirmó. "Espero que esto haya sido una coincidencia y no lo que muchos dicen que pasó. Hay que seguir apoyando a los inmigrantes porque en este país todos somos inmigrantes, los únicos que son de Estados Unidos son los indios nativos".

La polémica también reavivó el debate sobre la relación entre las grandes cadenas y el poder político. Para críticos y defensores de la libertad de expresión, el episodio de Año Nuevo simboliza una tensión creciente entre el discurso público y las líneas editoriales en tiempos de alta polarización.

Mientras CBS no ha ofrecido una explicación detallada más allá de referencias técnicas, Raúl de Molina continúa con su agenda habitual en Univision, reforzando un mensaje que ha marcado su carrera. En medio del ruido, el conductor parece tenerlo claro: su voz seguirá siendo, con o sin micrófono ajeno, una voz a favor de los inmigrantes en Estados Unidos.