Marvel Studios ha publicado el primer tráiler oficial de Spider-Man: Brand New Day, que indica su estreno en julio de 2026 y muestra una nueva etapa para Peter Parker tras los acontecimientos de No Way Home. Según la descripción del tráiler, han pasado cuatro años y Peter ahora vive solo tras haber decidido borrarse de la vida y los recuerdos de sus seres queridos.

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Las imágenes muestran a Peter continuando su papel de Spider-Man en una Nueva York que ya no lo reconoce, a la vez que insinúan un cambio físico en desarrollo. El tráiler lo muestra despertando dentro de un capullo similar a una telaraña y buscando ayuda del Dr. Bruce Banner, interpretado por Mark Ruffalo. Banner advierte que la mutación que afecta al ADN de Peter es "enormemente peligrosa", lo que sugiere que su condición podría estar empeorando.

Estos elementos han dado lugar a especulaciones sobre la posible introducción de Man Spider una versión del personaje de los cómics de Marvel en la que Peter sufre una transformación más extrema. Si bien Marvel no lo ha confirmado, las imágenes del tráiler se han interpretado ampliamente como una referencia a esa historia.

A Brand New Day starts now.



Watch the official trailer for Spider-Man: Brand New Day - exclusively in theatres July 31. pic.twitter.com/5U8AvPiMo0 — Spider-Man Movie (@SpiderManMovie) March 18, 2026

Orígenes del Man Spider en el universo Marvel

El concepto de Man Spider proviene de Marvel Comics y suele representar una etapa en la que los poderes de Peter se vuelven inestables. En estas historias, la mutación provoca cambios físicos como extremidades adicionales e instintos agudizados, a menudo acompañados de una menor capacidad para controlar sus acciones.

Una de las representaciones más conocidas apareció en la serie animada de los años 90, donde la transformación se presentaba como una condición que Peter intentaba revertir. La trama se centraba en el riesgo de perder su identidad humana, un tema que parece reflejarse en el tono del nuevo tráiler.

🚨 THEORY: Spider-Man Is Slowly Becoming Man-Spider in the MCU



What we’re seeing in Brand New Day might just be the beginning.



The cocooning, the organic webbing, and Peter collapsing all point toward one thing his mutation isn’t stabilizing it’s evolving.



In Marvel comics,… pic.twitter.com/vKDYtxOYfE — Marvel Mania (@Sksj002) March 18, 2026

Teorías sobre los personajes y roles confirmados

Además de la trama de transformación, el tráiler confirma el regreso de varios personajes y presenta a otros nuevos. Jon Bernthal retoma su papel de Frank Castle, también conocido como Punisher , lo que sugiere un enfoque más realista del crimen en Nueva York.

Michael Mando aparece como Mac Gargan, quien aparentemente asume el papel de Scorpion, mientras que Marvin Jones III regresa como Tombstone. Estos personajes se presentan como parte de una red criminal más amplia que opera en la ciudad.

First look at Sadie Sink in ‘SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY.’



In theatres July 31. pic.twitter.com/heKaGlzTmg — Film Updates (@FilmUpdates) March 18, 2026

La película también presenta a Sadie Sink en un papel aún no revelado. Si bien no se han publicado detalles oficiales, se especula que su personaje está relacionado con elementos místicos o mutantes dentro de la historia.

Poderes y la posible transformación

Si la película se inspira en historias de cómics como "El Otro", las habilidades de Peter podrían cambiar significativamente. En esos arcos argumentales, la transformación introduce nuevos rasgos biológicos, como membranas orgánicas y una mayor fuerza física.

El tráiler sugiere que Peter podría estar teniendo dificultades para controlar sus poderes, con escenas que muestran inestabilidad en el uso de sus telarañas y signos de esfuerzo físico. Los diálogos de Banner indican que el proceso de mutación podría ser una fase transitoria, lo que plantea dudas sobre si se estabilizará o progresará aún más.

Una dirección más oscura para Spider-Man

Aunque Marvel no ha confirmado la trama completa, el material publicado hasta ahora sugiere que el giro inesperado podría centrarse en la capacidad de Peter para mantener el control a medida que su condición empeora. Tras el tráiler, los fans han debatido sobre la posibilidad de que la condición de Peter dé lugar a una historia completa de Hombre Araña.

Se esperan más detalles sobre Spider-Man: Brand New Day antes de su estreno previsto, mientras continúan las especulaciones sobre hasta qué punto la película seguirá fielmente las tramas de los cómics ya establecidas.