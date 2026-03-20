Lo imposible ha sucedido. El hombre que supuestamente contó hasta el infinito —dos veces— finalmente ha colgado el cinturón. Con el fallecimiento de Chuck Norris a los 86 años, internet no solo ha perdido un ícono de culto, sino también su primer mito verdaderamente "superado". Antes de que existieran las tendencias de TikTok o los retos virales, existían los datos curiosos sobre Chuck Norris.

A principios de la década de 2000, estos "hechos" satíricos convirtieron a un estoico artista marcial en una especie de semidiós de la era digital. No eran simples bromas; eran una hipérbole colectiva y global. Hoy, mientras lamentamos la partida del hombre tras la barba, no guardamos luto en silencio. Lo lamentamos con una patada giratoria al corazón.

Aquí están los 10 mejores memes de Chuck Norris que definieron una era, recopilados en honor a la gran leyenda fallecida.

El error de la Muerte

La imagen más viral del momento representa el enfrentamiento definitivo. El meme clásico nos recuerda: "Cuando la Parca vino por Chuck Norris, Chuck tuvo que mostrarle la salida". Es el tributo perfecto a un hombre que dedicó su carrera —y su legado en el mundo de los memes— a ser completamente intocable. No nos despedimos; simplemente suponemos que Chuck le está enseñando a la Parca cómo ejecutar correctamente una patada giratoria hacia atrás.

Chuck Norris VS 1,000,000 Grim Reaper ! pic.twitter.com/7BL4GUBpLX — Epic Warz (@EpicWarz) March 19, 2026

Flexiones terrestres

Este es el "hecho" por excelencia de Chuck Norris. Plantea que "Chuck Norris no hace flexiones; empuja la Tierra hacia abajo". Captura a la perfección el absurdo del momento cumbre del meme: una brillante imagen que desafía las leyes de la física y que convirtió un ejercicio de gimnasio común en una hazaña de fuerza cósmica. Cuando Chuck se movía, todo el planeta lo sentía.

When Chuck Norris does push ups he doesn't push himself up, he pushes the world down.



RIP King pic.twitter.com/BFZnNMfdtz — nick (Big Wick Nick) (@ExitLiqCapital) March 20, 2026

100 gorilas contra una leyenda

Un meme muy popular que ha resurgido hoy plantea el debate definitivo entre la naturaleza y el hombre. La pregunta es simple: "¿Qué pasa si 100 gorilas se enfrentan a Chuck Norris?". La respuesta, por supuesto, es que ahora tenemos una lista de especies en peligro de extinción. Es una muestra de la magnitud, a veces hilarante, del poder que se le atribuye.

One gorilla vs. 100 men?



Nah, try 100 gorillas vs. Chuck Norris!!!



Credit: Epic Warz pic.twitter.com/AYdv7Ky35q — Steve 🇺🇸 (@SteveLovesAmmo) May 1, 2025

La mordedura de serpiente

Si has pasado algún tiempo en internet, conoces la historia de la cobra real. "Una cobra mordió la pierna de Chuck Norris. Tras cinco días de un dolor insoportable, la cobra murió". Es el epítome del humor de "tipo duro", un recordatorio de que, en el mundo de los memes, la sangre de Chuck era prácticamente una toxina de primera categoría para cualquiera lo suficientemente insensato como para cruzarse en su camino.

RIP the great Chuck Norris



When a king cobra bit Chuck Norris, after three days of agonizing pain, the cobra died https://t.co/zdxVuQOY1k — Jon Najarian (@jonnajarian) March 20, 2026

Las lágrimas de la cebolla

"Cuando Chuck Norris corta cebollas, las cebollas lloran". Esta frase siempre destacó porque le daba un giro inesperado a la biología humana. No se trataba de que Chuck fuera despiadado, sino de que el universo se sentía tan intimidado por su presencia que incluso las verduras perdían la compostura.

Chuck Norris counted to infinity twice, made onions cry and nutmegged a mermaid



Rip you legend pic.twitter.com/c5zax6dQcU — Zee 🔥 (@Zeeeee_xx) March 20, 2026

El pijama de Superman

"Los niños usan pijamas de Superman. Superman usa pijamas de Chuck Norris". Este meme fue el máximo exponente de la jerarquía. Dejó claro que incluso el Hombre de Acero tenía un ídolo, y que ese ídolo vestía un chaleco vaquero y tenía predilección por la justicia al estilo de Walker, Texas Ranger.

Don’t worry. He’s got this!

Chuck Norris and Superman once fought each other, the loser had to wear his underwear on the outside of his pants. pic.twitter.com/bNjcOrCQQ3 — Marge S. (@CreateUrTruth) March 20, 2026

La patada giratoria espaciotemporal

Chuck no solo rompía tablas; rompía la realidad. El meme de la "Patada Circular" sugiere que su movimiento característico era tan poderoso que podía fracturar el continuo espacio-tiempo. Fue esa imagen explosiva la que lo convirtió en un titán digital: un hombre cuya destreza física era, literalmente, extraordinaria.

Chuck Norris didn’t die.



Death just got tired of being roundhouse-kicked in the face every time it tried to collect.



After 87 years of unsuccessfully attempting to serve Chuck an eviction notice from the mortal plane, Death finally filed for early retirement, changed its name… pic.twitter.com/XF2xDeM9vp — Grits n Football (@goodbreffis) March 20, 2026

El desastre del ciclo de la Tierra

Algunos memes fueron aún más allá, sugiriendo que los desastres naturales eran simplemente Chuck haciendo ejercicio. Desde el desplazamiento de las placas tectónicas hasta la alteración de los patrones climáticos, los memes del "Ciclo Terrestre" lo retrataron como una fuerza de la naturaleza más poderosa que cualquier huracán o terremoto.

Ok seriously someone said we should recruit Chuck Norris to fight the earth disaster cycle and the logic is flawless. pic.twitter.com/2c9RDgPF6b — SpaceWeatherNews (@SunWeatherMan) February 1, 2026

'Yo no envejezco, subo de nivel.'

Quizás el meme más apropiado para sus 86 años en este planeta. Chuck dijo (o internet lo dijo por él): "No envejezco, subo de nivel". Es una forma brillante de ver una vida vivida con tanta intensidad. No decayó; simplemente llegó al jefe final de la existencia y ganó.

In his last video, Chuck Norris says: “I don’t age. I level up” — and reached level 86



The video was posted 10 days ago: it shows him training outdoors.



Thanks for our childhood, legend. https://t.co/LVok62fopQ pic.twitter.com/tqioktYZdk — NEXTA (@nexta_tv) March 20, 2026

El calendario infinito

Finalmente, el meme que demostró que Chuck tenía control sobre el tiempo: "El calendario de Chuck Norris va directamente del 31 de marzo al 2 de abril. Nadie engaña a Chuck Norris". En un día como hoy, este meme resulta especialmente conmovedor. Nos gustaría creer que sigue por ahí, saltándose las partes de la realidad que no le interesan.

Chuck Norris’ calendar goes straight to April 2nd from March 31st.

Nobody fools Chuck Norris. https://t.co/KodSt2cAMS — 𝑫𝒆𝒑𝒂𝒓𝒕𝒎𝒆𝒏𝒕 Ọ𝒇 𝑪𝒐𝒎𝒎𝒐𝒏 𝑺𝒆𝒏𝒔𝒆 (@meetcommonsense) March 19, 2026

Un legado que nunca llegará tarde.

Chuck Norris fue mucho más que un artista marcial o un actor; fue el primer lenguaje común de internet. Representaba una masculinidad tan exagerada que se convirtió en una forma de arte.

A medida que asimilamos la noticia de su fallecimiento, los memes no cesan, sino que evolucionan. Puede que sea "el actor fallecido" en los libros de historia, pero en internet, sigue siendo inmortal. Descansa en paz, Chuck. Diríamos "descansa", pero todos sabemos que probablemente ya estés a mitad de una serie de flexiones cósmicas.