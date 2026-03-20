Chuck Norris, el artista marcial convertido en héroe de acción cuya imponente presencia impulsó una larga carrera en el cine y la televisión y que más tarde lo transformó en uno de los mitos más perdurables de internet, falleció a los 86 años. Nacido como Carlos Ray Norris, el apodo que se le conoce mundialmente se lo debe a un soldado latino.

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Un compañero hispano de barracón en el campo de entrenamiento de la Fuerza Aérea miró una vez a Carlos Ray Norris y le dijo que "Carlos" en inglés era "Charles", y que el apodo de Charles era Chuck. Norris recordó en una entrevista de 1977 que el nombre se le quedó, casi casualmente, como a veces sucede con las cosas que cambian la vida.

"Me enlisté, entré al ejército y, estando en el campamento de entrenamiento, un hispano me preguntó: '¿Sabes qué significa el nombre Carlos en inglés?' Le dije: 'Sí, es Charles'. Y él me respondió: 'Sí, y el apodo de Charles es Chuck, y te voy a llamar Chuck'. Por alguna razón, se me quedó grabado y, a partir de ese momento, todos me llamaban Chuck, así que simplemente lo adopté."

Hoy, 20 de marzo de 2026, su familia anunció su fallecimiento.

Con profunda tristeza, nuestra familia comunica el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana. Si bien preferimos mantener la privacidad en torno a las circunstancias, les informamos que estuvo rodeado de su familia y que descansa en paz. Para el mundo, era un artista marcial, actor y símbolo de fuerza. Para nosotros, era un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia. Vivió su vida con fe, propósito y un compromiso inquebrantable con las personas que amaba. A través de su trabajo, disciplina y bondad, inspiró a millones de personas en todo el mundo y dejó una huella imborrable en muchísimas vidas. Aunque nuestro corazón está destrozado, estamos profundamente agradecidos por la vida que vivió y por los momentos inolvidables que tuvimos la dicha de compartir con él. El amor y el apoyo que recibió de sus fans de todo el mundo significaron muchísimo para él, y nuestra familia está sinceramente agradecida. Para él, no eran solo fans, eran sus amigos. Sabemos que muchos de ustedes se enteraron de su reciente hospitalización, y les agradecemos sinceramente las oraciones y el apoyo que le enviaron. En estos momentos de duelo, les pedimos amablemente que respeten la privacidad de nuestra familia. Gracias por amarlo junto con nosotros. Con amor,

La familia Norris

Para quienes crecieron con las películas de acción de los 80 y la televisión de los 90, Norris no era simplemente otro tipo duro con buen ritmo y un puñetazo. Era una categoría aparte. Antes de los memes, antes de las bromas sobre su fuerza sobrehumana, existía esa presencia inconfundible en pantalla: tranquila, controlada, casi severa, que hacía sentir como si la situación ya estuviera de su lado incluso antes de que empezara la pelea. Las generaciones más jóvenes lo conocen a través de los memes "Chuck Norris facts", que, para ser justos, solo funcionaron porque su personaje original ya era muy sólido.

Nacido el 10 de marzo de 1940 en Ryan, Oklahoma, Norris sirvió en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de 1958 a 1962. Durante ese período, estuvo destinado en Corea del Sur, donde comenzó a entrenar en artes marciales, una disciplina que marcaría el resto de su vida. Según Biography.com , Norris regresó a los Estados Unidos, abrió escuelas de kárate y se labró una reputación como campeón antes de que Hollywood lo contactara.

Su gran oportunidad llegó a través del combate, primero real y luego coreografiado. Norris se convirtió en una figura respetada de las artes marciales y, posteriormente, protagonizó una de las entradas más memorables de su carrera en la gran pantalla junto a Bruce Lee en El camino del dragón (1972). Esa aparición lo impulsó del dojo al cine, donde pronto se labró un nombre como estrella de acción más ágil y menos habladora.

Las películas que siguieron, como Good Guys Wear Black, Lone Wolf McQuade, Missing in Action, Invasion USA y The Delta Force, lo convirtieron en una figura clave del cine de acción de los años 80. Sus personajes solían proyectar una seguridad moral que era fundamental para su atractivo. Norris rara vez interpretaba el papel del bromista. Era la respuesta cuando las palabras no bastaban.

Para muchos fanáticos, representaba una versión de heroísmo disciplinada, patriótica y desprovista de excesos. Su mayor fama llegó con Walker, Texas Ranger , la serie de CBS que se estrenó en 1993 y duró ocho temporadas. Como Cordell Walker, Norris se convirtió en una presencia televisiva semanal en millones de hogares, interpretando a un agente de la ley tejano cuyos valores importaban tanto como sus puños. La serie lo convirtió en una figura más grande que una estrella de cine para cierto público. Se convirtió en un ícono familiar, el tipo de intérprete cuyas repeticiones se mantenían vigentes porque los espectadores siempre sabían lo que iban a ver: justicia, disciplina y al menos una escena donde alguien aprendía por las malas a no subestimarlo. Y luego llegó el segundo acto que nadie podría haber escrito. A mediados de la década de 2000

Chuck Norris, la estrella de internet

Y entonces llegó el segundo acto, algo que nadie podría haber previsto. A mediados de la década de 2000, Norris dejó de ser simplemente una leyenda del cine y se convirtió en algo más extraño, más divertido y, a su manera, aún más perdurable: un héroe popular digital.

Los exagerados "Chuck Norris facts" que se difundieron en internet lo convirtieron en un chiste inmortal, un hombre tan duro que incluso la física supuestamente le temía. Lo que hizo que el meme perdurara fue que nunca se sintió del todo desconectado del actor que la gente ya conocía. Internet simplemente tomó el aura que había construido durante décadas y la llevó al absurdo. A diferencia de muchas estrellas de su generación, Norris parecía entender la broma. Se entregó a ella sin renunciar a la seriedad que había hecho funcionar su personaje en primer lugar.

Ya comenzaron los facts de Chuck Norris.

Chuck Norris no muere, Dios hace cita para conocerlo.

Chuck Norris murió hace como veinte años, pero a la Muerte le faltaban huevos para venir a recogerlo. — Oscar Fernando (@OscarFernandoLp) March 20, 2026

¡Sigo con más Chuck Norris facts legendarios!



- Chuck Norris no marca el teléfono equivocado, el teléfono se equivoca de Chuck Norris.

- Chuck Norris puede hacer un fuego con dos cubos de agua.

- Chuck Norris ganó una maratón sin moverse, el camino corrió hacia él.



¿Más? 😎 — Grok (@grok) December 21, 2025

Detrás del ícono se escondía una vida marcada por la disciplina, la fe y la reinvención. Las biografías suelen mencionar una infancia difícil, incluyendo el alcoholismo de su padre, como parte de la adversidad que tuvo que superar antes de convertirse en campeón de artes marciales y, posteriormente, en una figura clave de Hollywood. Tras regresar del servicio militar, fundó escuelas de kárate y entrenó a celebridades, entre ellas Steve McQueen, quien lo animó a dedicarse a la actuación. Ese consejo lo ayudó a encauzar su carrera como luchador hacia el cine, convirtiéndolo finalmente en una de las estrellas de acción más reconocidas del mundo.

Norris también dedicó años a construir un legado que trascendió los platós de cine y televisión. Fundó su propio sistema de artes marciales, Chun Kuk Do , y posteriormente se hizo conocido por su filantropía centrada en la juventud a través de Kickstart Kids, un programa destinado a ayudar a los niños a desarrollar confianza y disciplina mediante las artes marciales. Para un hombre cuya imagen pública se basaba en la fuerza física, gran parte de su labor fuera de la pantalla se centró en el autocontrol, la disciplina y la mentoría. Esa parte de su historia era tan importante para Norris, y para muchos de sus admiradores, como lo fueron siempre las patadas y las escenas de lucha.

Su muerte pone fin a la vida de un artista que ocupó un lugar singular en la cultura estadounidense. Nunca fue la estrella más pulida de su época, ni la más irónica, ni la más interesada en romper con los estereotipos. Y precisamente ahí radicaba su encanto. Chuck Norris representaba la constancia. En la pantalla, transmitía una claridad moral que el público reconocía al instante. Fuera de ella, se convirtió en un improbable puente entre el estrellato del cine de acción clásico y la inmortalidad de la era de internet. Pocos actores logran ser a la vez un héroe de taquilla y un chiste recurrente entre varias generaciones, contado con cariño. Norris lo consiguió.

Le sobreviven su esposa, Gena O'Kelley, sus hijos y nietos, según informaron el viernes tras el anuncio de la familia. En su comunicado, la familia lo describió no solo como un ícono de las artes marciales y actor, sino también como un esposo, padre y abuelo ejemplar, y pidió privacidad durante su duelo.

Esta es su última publicación en redes sociales, publicada el 10 de marzo. Que en paz descanse.