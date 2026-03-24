En una audiencia privada, el Papa León XIV recibió a representantes de la Asociación Internacional de Exorcistas (AIE), lo que evidencia una renovada atención a lo que los funcionarios de la Iglesia describen como una creciente crisis espiritual.

La delegación presentó un informe detallado que destacaba un aumento en los casos vinculados al ocultismo, el esoterismo y el satanismo, advirtiendo que muchas personas están sufriendo graves consecuencias espirituales como resultado.

La reunión privada, cuyos detalles fueron difundidos por EWTN Vatican, se centró en la creciente demanda de exorcistas capacitados y la preparación de la Iglesia para responder. La AIE instó al Papa a garantizar que cada diócesis del mundo cuente con al menos un sacerdote exorcista debidamente capacitado, y su preocupación se extiende más allá de la cantidad a la calidad de la formación, incluyendo una formación rigurosa en seminarios, programas especializados para obispos y protocolos de discernimiento más claros para abordar casos pastorales complejos.

Creciente demanda de exorcistas en todo el mundo.

El padre Francesco Bamonte, vicepresidente de la AIE, advirtió que ignorar estos fenómenos conlleva el riesgo de dejar a muchos fieles sin el apoyo adecuado. Señaló que quienes experimentan lo que perciben como angustia espiritual pueden recurrir a alternativas dañinas o no verificadas cuando la Iglesia no puede brindarles orientación. "Ignorar estas realidades deja a muchas personas sin una respuesta adecuada al grave sufrimiento espiritual", afirmó, subrayando la urgencia del asunto.

Según los exorcistas, esta creciente brecha está contribuyendo a la confusión y la vulnerabilidad entre los creyentes que buscan respuestas.

Pope Leo XIV received representatives of the International Association of Exorcists (AIE) in a private audience on Friday, March 13. They presented a report on the growing prevalence of cases related to occultism, esotericism, and Satanism, and the spiritual consequences they… pic.twitter.com/irTQlVavxc — EWTN Vatican (@EWTNVatican) March 23, 2026

El aumento de las prácticas ocultistas genera preocupación.

El informe presentado al Papa subraya lo que la asociación describe como un notable aumento de personas que recurren a prácticas ocultistas y sectas esotéricas —incluido el satanismo—, lo cual, según la experiencia pastoral de los exorcistas, puede en algunos casos provocar graves trastornos espirituales. Si bien estas afirmaciones siguen siendo una cuestión de interpretación religiosa más que de consenso científico, la preocupación en los círculos católicos se está intensificando. Los exorcistas argumentan que estas tendencias ya no son casos aislados, sino que se observan cada vez con mayor frecuencia en diversas regiones, lo que genera llamados a una respuesta pastoral más estructurada.

La AIE también hizo hincapié en la necesidad de que los exorcistas trabajen junto con médicos, psiquiatras y psicólogos para discernir adecuadamente los casos que requieren intervención espiritual, reconociendo que las personas vulnerables pueden presentar necesidades complejas que se sitúan en la intersección de la salud mental y la atención pastoral.

El libro, la imagen y la continuidad

Durante la audiencia, el Papa León XIV recibió el libro "Directrices para el Ministerio del Exorcismo", un documento clave que describe las mejores prácticas para el clero involucrado en este ministerio especializado. También recibió una imagen de San Miguel Arcángel, tradicionalmente asociada con la protección contra el mal, del santuario de Monte Sant'Angelo. Según se informó, el Papa recordó su aprecio por el Padre Gabriele Amorth, el difunto fundador de la Asociación Internacional de Exorcistas, cuya labor contribuyó a la comprensión moderna de este ministerio.

Los creyentes vulnerables, en el centro de la preocupación

El punto central del debate radica en el impacto en la gente común. Los líderes religiosos enfatizan que quienes se ven atraídos por las prácticas ocultistas a menudo buscan sentido, sanación o soluciones a sus problemas personales, y que, sin la guía adecuada, pueden volverse más vulnerables al sufrimiento psicológico o la explotación. Los exorcistas insisten en que su función no es sensacionalista, sino pastoral, centrada en el discernimiento, el cuidado y el apoyo basados en el Evangelio.

A pesar del tono serio del informe, el mensaje de la reunión en el Vaticano es mesurado. Se sigue haciendo hincapié en la preparación, la formación y la pastoral responsable. La audiencia con el Papa León XIV representa un paso significativo para reconocer estas preocupaciones al más alto nivel de la Iglesia Católica.

Para muchos creyentes, los temas planteados en la audiencia del Vaticano no son abstractos, sino profundamente personales. La colaboración de la Iglesia con la Asociación Internacional de Exorcistas demuestra un compromiso institucional para abordar estas preocupaciones, no mediante el espectáculo, sino a través de una atención pastoral estructurada a nivel local.