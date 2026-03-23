MIAMI—La muerte de Leonid Radvinsky, el dueño de la plataforma en streaming de pornografía OnlyFans, sorprendió a los mundos de la tecnología, pornografía y empresarial, además de a los millones de usuarios del servicio. Tenía apenas 43 años.

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Considerado el mayor disruptor de la industria del contenido sexual de los últimos años, Radvinsky había nacido en Odessa, Ucrania, antes de mudarse a Estados Unidos con su familia en su infancia. Los Radvinsky se asentaron en Chicago, donde el empresario estudió economía en la Universidad de Northwestern, en la que se graduó en 2002.

Desde entonces se dedicó a desarrollar diferentes empresas como Cybertania, un website que conectaba empresarios a través de referencias verificadas. Eventualmente, el sitio comenzó a ofrecer también pornografía y otros servicios.

En 2018 compró la empresa Fenix International, con un 75% de las acciones. Esta es la empresa dueña de OnlyFans. Bajo la conducción de Radvinsky, el website creo un nuevo modelo de negocios dentro del mundo del contenido para adultos, ofreciendo una red en la que los creadores de contenido pornográfico manejan su negocio de manera individual y sin la necesidad (aunque los hay) de terceros.

Bajo el modelo, la empresa se queda con 20% de los ingresos y se ha convertido en una mina de oro. A principios de este año, Radvinsky comenzó las negociaciones para vender su parte, por unos cinco mil millones de dólares.

¿De qué murió el dueño de OnlyFans?

Según el comunicado que emitió la empresa, Radvinsky falleció tras "una larga lucha contra el cáncer".

También se podría decir que fue un esfuerzo costoso, que si bien no consiguió ayudarle, dará frutos para otros. En 2024, él y su esposa donaron 23 millones de dólares a un programa de investigaciones sobre el cáncer gastrointestinal.

Además, estaba interesado en participar en la organización Giving Pledge, en la que personalidades muy acaudaladas se comprometen a donar gran parte de su fortuna para causas filantrópicas, aunque se desconoce si al final lo hizo.

Sobre su vida personal se conoce muy poco. Su esposa, la abogada Katie Chudnovsky es parte de varias organizaciones dedicadas a combatir el cáncer colorectal, como la Alianza Colorectal. La pareja tenía cuatro hijos y estaba radicada en el sur del estado de Florida.