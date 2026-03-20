La marca australiana de ginebra de Margot Robbie, Papa Salt, está siendo retirada discretamente de las cartas de pubs y restaurantes de todo el Reino Unido después de que los establecimientos advirtieran que su inusual receta, que incluye conchas de ostra, crea un campo minado legal y práctico para el personal que sirve gin tonics.

Papa Salt se comercializa como una bebida espirituosa relajada y costera inspirada en la infancia de Margot Robbie en la Costa Dorada de Australia. Lanzada en el Reino Unido con la ayuda de minoristas de alta gama, la ginebra se presenta como una bebida que captura la esencia de los "días tranquilos y salados" junto al mar, y su sitio web oficial enumera entre sus ingredientes botánicos la semilla de acacia autóctona, la pimienta rosa, el hibisco, la cáscara de cítricos y "un toque de concha de ostra".

En el Reino Unido, los moluscos como las ostras y los mejillones son uno de los 14 alérgenos principales reconocidos legalmente. Si bien es probable que el proceso de destilación desnaturalice la mayoría de las proteínas, los especialistas en alérgenos afirman que, en teoría, los residuos mínimos aún pueden desencadenar reacciones graves en personas muy sensibles, como anafilaxia, dificultad para respirar y pérdida del conocimiento.

Los operadores afirman que, una vez que la concha de ostra aparece en la receta, no les queda más remedio que tratar a Papa Salt de forma diferente a cualquier otra ginebra en la barra.

¿Por qué la ginebra de Margot Robbie está teniendo dificultades para venderse en los pubs del Reino Unido?

La noticia surgió después de que varios locales de Londres comunicaran a The Guardian que habían decidido no incluir en su carta el ron Papa Salt de Margot Robbie, argumentando que la formación y los controles adicionales necesarios eran desproporcionados para una bebida espirituosa tan específica.

El dueño de un bar dijo que el problema no era el nombre de la celebridad en la botella, sino el hecho de que contenía un alérgeno que los consumidores no esperarían encontrar en un gin tonic común.

"Para poder ofrecer su ginebra, tendríamos que capacitar a todo nuestro personal para que preguntara a los clientes si tenían alergia a los mariscos al pedir un gin-tonic. Sencillamente, no merece la pena ni el tiempo ni el riesgo", declararon al periódico.

El gerente de un restaurante expresó una opinión similar, señalando que su equipo ya estaba sobrecargado por la presión de los costos, los problemas de personal y la compleja normativa sobre alergias. "Ya tenemos suficientes problemas. Es una época difícil para los restaurantes. No queremos tener que preguntar a los clientes si son alérgicos a los moluscos cuando piden una ginebra", afirmó el gerente.

Sobre el papel, el etiquetado cumple con la normativa. Las botellas y latas de cócteles que contienen la ginebra indican claramente que se utiliza concha de ostra como ingrediente botánico. Papa Salt ya se vende en Harvey Nichols, Selfridges y Tesco, y las mezclas listas para consumir se encuentran en los estantes de Sainsbury's y Waitrose. Para los consumidores, la elección es sencilla: leer la etiqueta o no comprar.

Para los establecimientos de hostelería, el cálculo es más estricto. La legislación británica exige que el personal de hostelería pueda informar a los clientes sobre cuáles de los 14 alérgenos principales están presentes en cualquier plato o bebida, y que proporcione información precisa si se le pregunta directamente.

En la práctica, los camareros deben recordar, o acceder rápidamente, a la información sobre alérgenos de decenas de licores y mezcladores. Añadir la indicación "comprobar si hay alergia a los mariscos" a algo tan habitual como un gin tonic puede generar confusión rápidamente; precisamente el tipo de confusión que puede provocar errores.

Recetario Papa Salt para una reconsideración del Reino Unido libre de moluscos

Según The Guardian , el equipo de Margot Robbie parece haber aceptado que la idea de añadir conchas de ostra podría ser demasiado atrevida para los pubs británicos. El periódico informa que la receta de Papa Salt se está reformulando para que una versión sin moluscos pueda venderse en el Reino Unido a finales de 2026.

Exclusive: Margot Robbie’s attempts

to hawk her gin to London’s top restaurants and bars comes a cropper.



“We don’t want to have to ask people if they are allergic to molluscs when they order a gin,” one restaurant manager told me https://t.co/cjJlUu28E8 — Helena Horton (@horton_official) March 17, 2026

Los destiladores artesanales australianos se han mostrado más dispuestos a experimentar con sabores costeros, incluyendo algas marinas y botánicos derivados de conchas, mientras que los consumidores británicos todavía tienden a asumir que la ginebra significa enebro, cítricos y alguna hierba inusual, no un sutil toque de ostra.

Para Margot Robbie, cuyo nombre sigue siendo un gran atractivo tanto en Hollywood como en el sector de las bebidas, este episodio le recuerda que el prestigio de una celebridad no exime a una marca de las tediosas realidades de la regulación.