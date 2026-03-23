El famoso presentador latino y figura influyente en el mundo del entretenimiento, Pérez Hilton, afirma que una aterradora estancia de 21 días en el hospital tras sufrir lo que describió como una úlcera, una perforación y una sepsis lo ha dejado físicamente debilitado, emocionalmente transformado y con un nuevo compromiso de bajar el ritmo por su familia.

Según un vídeo publicado en las redes sociales por Mario Armando Lavandeira Jr., nombre real de Hilton , la crisis médica comenzó después de que pasara aproximadamente una semana tomando medicamentos para la gripe sin comer, algo que ahora describe como un error costoso.

"Mi estupidez me llevó al hospital durante 21 días", dijo Hilton al comienzo del video, calificando la experiencia como "lo peor y lo mejor" que le ha pasado. Explicó que el dolor se intensificó tanto que tuvieron que trasladarlo en ambulancia al Hospital Southern Hills en Las Vegas, donde los médicos finalmente descubrieron la perforación tras varios días de escáneres y pruebas.

Hilton afirmó que su estado empeoró a medida que la infección se extendía por su cuerpo. Se sometió a una cirugía laparoscópica, le drenaron líquido de ambos pulmones y posteriormente necesitó otro procedimiento para eliminar más infección. También dijo que sufrió complicaciones cardíacas durante el proceso, desarrolló otra infección en el hospital y pasó más de dos semanas sin comer, recibiendo nutrición por vía intravenosa. Incluso después de ser dado de alta, regresó a casa con un catéter PICC y un tratamiento intravenoso de 10 días con antibióticos y antifúngicos.

El famoso bloguero afirmó que la experiencia fue brutal no solo por el dolor, sino también por la vulnerabilidad que conllevaba. Describió que le insertaron una sonda nasogástrica dos veces, perdió peso, sufrió una debilidad severa y tuvo que lidiar con lo que él llamó reveses humillantes mientras su cuerpo luchaba por recuperarse. Aun así, agradeció repetidamente a los médicos y enfermeras que lo atendieron, nombrando a varios profesionales de la salud y destacando a una enfermera, Bella, por su amabilidad durante algunos de los momentos más difíciles.

Pero la emergencia médica también le brindó a Hilton una profunda sanación emocional. Dijo que su madre estuvo a su lado todos los días de su hospitalización y que tuvieron algunas de las conversaciones más significativas de su vida. En una de ellas, Hilton dijo que finalmente encontró paz respecto a una pregunta que lo había atormentado desde la infancia: si su difunto padre lo habría aceptado como hombre gay. Hilton dijo que su madre le aseguró que sí, un momento que describió como profundamente sanador. También reflexionó sobre crecer siendo gay en una familia cubana en Miami durante las décadas de 1980 y 1990, y dijo que esos años habían sido dolorosamente difíciles.

Hilton también afirmó que la terrible experiencia le provocó un despertar religioso. Aunque se crio católico, dijo que "nunca había sido creyente hasta ahora" y describió la experiencia como transformadora. Añadió que ahora planea llevar a sus hijos a la iglesia todas las semanas y reestructurar su vida de forma más significativa. Entre los cambios que prometió, destacan dormir más, trabajar menos y cenar todas las noches con sus hijos y su madre.

Al final del video, Hilton dijo que aún se está recuperando y que "no está al 100%", pero que está agradecido de estar vivo. Concluyó advirtiendo a los espectadores que tomen sus medicamentos con comida y que eviten repetir el error que, según él, casi le cuesta la vida. "He vuelto. Estoy vivo", dijo. "Y les envío mucho cariño".