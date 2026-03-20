Ha salido a la luz un inesperado enfrentamiento entre dos potencias mundiales, no por negocios ni tecnología, sino por quién pagaría la cuenta de una cena en uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad de Nueva York.

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JAY-Z y Elon Musk cenaron juntos en Carbone, un elegante restaurante de Manhattan. Sin embargo, la noche dio un giro inesperado cuando llegó la cuenta, lo que provocó una discusión.

El restaurador Mario Carbone describió el encuentro durante su aparición en el podcast " Joe and Jada Podcast ", ofreciendo una visión poco común de la dinámica entre estas figuras multimillonarias.

Carbone relató el momento en que surgió la discusión durante la cena. "Hov y Elon comieron aquí una vez. Lo recuerdo. Comieron juntos. Hov y Elon Musk. Sí. Y estaban discutiendo por la cuenta. Jay me llamó a la cocina. Y me dijo: '¿Puedes explicarle a este hombre que ya está todo pagado?'"

Luego explicó cómo se encontró en una posición incómoda entre los dos influyentes comensales. "Le dije: 'Señor Musk, ¿se da cuenta de la situación en la que me encuentro ahora mismo?'", dijo Carbone.

La anécdota pone de relieve una situación insólita en la que dos de las figuras más ricas y reconocibles del mundo protagonizaron un desacuerdo por un gesto rutinario, lo que subraya sus personalidades desmesuradas.

El presentador del podcast, Fat Joe, intervino en la situación con un comentario jocoso sobre la inmensa fortuna de Musk. "Seguramente Elon Musk compró el edificio esa misma noche, ¿eh?", bromeó Fat Joe.

Este intercambio pone de relieve una preocupación cultural más amplia por los locales exclusivos como Carbone, donde la imagen del restaurante se construye en torno a la presencia de celebridades y conexiones de alto perfil.

En esa misma conversación, Carbone pasó a describir el extenso secretismo y la meticulosa planificación que acompañaban las visitas de políticos de alto perfil, lo que solo servía para resaltar la posición del establishment, según AllHipHop .

Describió las medidas de seguridad que rodearon la visita del expresidente Barack Obama. "Hay un nivel de seguridad muy estricto. Sabía con una semana de antelación que venía, pero no podía decírselo a nadie. Ni siquiera quería enviar un mensaje porque suponía que estaban vigilando mi teléfono", dijo Carbone. "No quería decírselo a nadie. Así que nadie del personal lo sabía. Nadie sabía que el presidente iba a venir".

Si bien este tipo de incidentes pueden parecer extraordinarios, parecen ser algo habitual en Carbone, donde los invitados de alto perfil suelen cenar con gran discreción y bajo una atención minuciosa.

Por otra parte, según IBTimes , al 5 de marzo de 2026, Jay-Z no había recibido una citación formal. Sin embargo, Mace afirmó que el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes podría buscar más testigos si existen pruebas documentales que justifiquen una investigación más exhaustiva.