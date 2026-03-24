Paris Hilton y Carter Reum aclaran la situación después de que un video viral desatara rumores sobre su matrimonio.

La pareja fue objeto de especulaciones en línea después de que un video de los premios Grammy 2024 mostrara a Paris girando ligeramente la cabeza mientras Carter se inclinaba para besarla en la alfombra roja. El momento se viralizó rápidamente en internet, y algunos usuarios de redes sociales afirmaron que evidenciaba tensión entre ambos.

Carter respondió directamente a los rumores el 19 de marzo, dejando claro que su relación es sólida.

"Pueden estar seguros de que mi esposa @parishilton es única en un billón y somos la pareja más feliz y mejor", escribió en un comentario de Instagram.

Según People , también explicó lo que realmente sucedió en el momento que se volvió viral. "Me encanta besar a mi esposa y ella odia que se le corra el maquillaje en la alfombra roja", dijo Carter, y agregó: "No es para tanto, gente, y sí, me quiere muchísimo".

Las autoridades que gestionaban la situación en línea habían señalado el vídeo como supuesta "prueba" de tensión emocional, pero Carter lo refutó, calificando esas afirmaciones de exageradas. Su respuesta buscaba tranquilizar a los fans y frenar la propagación de falsas suposiciones.

Paris Hilton’s husband Carter Reum addressed allegations that his marriage to the 'Simple Life' alum is on the rocks. https://t.co/p1NW4YdSJX pic.twitter.com/S4hBUGuRNg — E! News (@enews) March 20, 2026

Paris Hilton llama a Carter Reum su "lugar seguro".

La pareja, ambos de 45 años, lleva junta varios años y tiene dos hijos pequeños: Phoenix, de 3 años, y London, de 2. Se conocieron cuando tenían veintitantos, pero se reencontraron en 2019 durante una reunión de Acción de Gracias. Su relación se consolidó rápidamente, lo que los llevó a comprometerse en febrero de 2021 y a casarse ese mismo año.

Paris ha hablado abiertamente en varias ocasiones sobre lo mucho que Carter significa para ella. En declaraciones anteriores, lo describió como alguien que realmente la comprende más allá de su imagen pública.

"Buscaba a mi igual", compartió, explicando que quería una pareja que la amara por quien realmente es, según informó E! News .

También le ha reconocido a Carter el mérito de haberla ayudado a sentirse segura y apoyada después de años lidiando con problemas de confianza. Paris lo describió como "el hombre de mis sueños" y afirmó que finalmente encontró el tipo de amor que tanto había buscado.

Más recientemente, describió su vida juntos como "mágica", diciendo: "Carter es mi hogar, mi lugar seguro".

La pareja incluso renovó su compromiso de una manera muy especial cuando Carter le propuso matrimonio a Paris nuevamente durante un viaje familiar, con sus hijos presentes.