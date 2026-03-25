La actriz estadounidense Denise Richards nunca ha rehuido la atención pública, pero la última revelación sobre la estrella de Real Housewives of Beverly Hills y exesposa de Charlie Sheen causó revuelo en las redes sociales por razones que van más allá de su carrera como actriz. Un medio publicó fotos del antes y el después de la ex chica Bond, ocho meses después de su cirugía estética, documentando cómo un estiramiento facial completo había transformado su apariencia.

El aspecto más juvenil de Richards es el resultado de un rejuvenecimiento facial integral. Las imágenes de alta definición muestran cómo el procedimiento ha rejuvenecido su apariencia.

Transformación facial tras un divorcio

El Daily Mail compartió las fotos del antes y el después de Richards tras el estiramiento facial completo al que se sometió hace ocho meses. Según se informa, el procedimiento fue realizado por el Dr. Ben Talei, de Beverly Hills.

Según las imágenes, antes de la cirugía, Richards tenía párpados más caídos, algunas arrugas alrededor de los ojos y un labio inferior notablemente caído. Tras el procedimiento, la estrella de "Wild Things" lucía más joven, con párpados más claros, un labio inferior más simétrico y una reducción significativa de las arrugas.

Según los informes, Richards quedó satisfecha con su nueva imagen y expresó una renovada confianza tras la cirugía. Al parecer, decidió operarse en medio de su divorcio de su exmarido, Aaron Phypers, con el deseo de hacer algo por sí misma. "Está muy contenta de haber tomado la decisión el año pasado porque se siente guapísima", declaró una fuente.

Según se informa, su separación de Phypers la afectó emocional y económicamente, lo que convirtió la cirugía en un rayo de esperanza en medio de su difícil divorcio. "Se merece un poco de alegría y su nuevo rostro la hace muy feliz", agregó la fuente.

Richards también habló abiertamente sobre el procedimiento con la revista Allure , diciendo que quería que otras mujeres supieran que "No se trata solo de sueros. No se trata solo de comer bien, hacer ejercicio y someterse a todos estos tratamientos láser y cosas por el estilo".

La turbulenta cronología del romance de los Phypers

La relación entre Richards y Phypers comenzó con una energía vertiginosa que cautivó a los fans de 'The Real Housewives of Beverly Hills'. La pareja comenzó a salir a finales de 2017, poco después de que Phypers finalizara su divorcio de la actriz Nicollette Sheridan, y se casaron en una ceremonia íntima en Malibú en septiembre de 2018, un evento planeado en solo dos días y que posteriormente se emitió en el episodio 7 de la temporada 9.

Su unión se caracterizó inicialmente por el apoyo constante de Phypers y su implicación en la vida de las tres hijas de Richards: Sami, Lola y Eloise. Incluso inició los trámites legales para adoptar a Eloise.

Sin embargo, la pareja llegó a un punto crítico tras años de creciente tensión y escrutinio público. El 7 de julio de 2025, Phypers solicitó el divorcio alegando diferencias irreconciliables, afirmando que se habían separado el 4 de julio. En los documentos judiciales, Richards acusó a su exmarido de maltrato físico, lo cual él negó.

Acusaciones de abuso de Richards

En el episodio 10 de la temporada 15 de 'The Real Housewives of Beverly Hills', Richards compartió detalles sobre el presunto abuso, diciendo que no fue algo que ocurrió "una sola vez".

Según ella, todo empezó mientras se recuperaba de una cirugía estética. "Estaba sentada en el inodoro, él intentó quitarme el móvil y me dio un buen golpe en la cabeza", declaró Richards. "Empecé a llorar. Fue entonces cuando supe que no había ninguna posibilidad de salvar este matrimonio". Phypers ha negado las acusaciones.

Richards parece decidida a mantener su independencia y su posición en Hollywood mientras continúan los trámites de divorcio.