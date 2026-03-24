El artista surcoreano RM, líder de BTS, fue visto usando muletas en la ciudad de Nueva York esta semana, tras una reciente lesión de tobillo sufrida durante los ensayos.

El grupo de K-pop de siete miembros, Jin, Jimin, Jungkook, J-Hope, Suga y V, llegó a la Gran Manzana poco después de su concierto de regreso como grupo completo, que se transmitió en vivo por Netflix.

Según JustJared , BigHit Music confirmó que RM sufrió una lesión en el tobillo el 19 de marzo durante un ensayo.

"Un diagnóstico médico confirmó un esguince del hueso navicular accesorio, un desgarro parcial de ligamento y una contusión del astrágalo", dijo la compañía en un comunicado en Weverse.

Se le recomendó a RM que usara una escayola y limitara estrictamente sus movimientos durante al menos dos semanas para centrarse en la recuperación.

A pesar de la lesión, RM mantuvo su compromiso de participar en la actuación de regreso.

"Aunque la actuación de RM en el escenario será inevitablemente limitada, hará todo lo posible por participar y conectar con ARMY y el público", declaró BigHit.

📰BTS's RM heads to New York in just 12 hours... Pushing ahead on crutches, When will he rest?



📰 BTS RM, Bright look to reassure fans



📰 BTS RM, It's Not Easy to Depart on Crutches



📰 BTS RM, Looking cheerful despite using crutches



📰RM, bright expression despite injury#RM… pic.twitter.com/BBreU49AJj — RM_Moonchild (@RMMoonchild101) March 22, 2026

Los fans elogian la dedicación de RM.

Durante el evento del sábado por la noche en la plaza Gwanghwamun de Seúl, RM actuó sentado en un taburete durante algunas partes del concierto y se saltó parte de la coreografía, asegurando a los fans: "No es una lesión muy grave".

El rápido viaje del grupo de Seúl a Estados Unidos atrajo la atención en internet, ya que los fans expresaron tanto preocupación como admiración por la dedicación de RM.

Según informó TheKoreaTimes , RM llegó al aeropuerto internacional de Incheon con un atuendo informal, gorra y gafas de sol, y usando muletas, lo que puso de manifiesto las dificultades de compaginar las exigentes agendas de las giras con los problemas de salud.

BTS se está preparando para una aparición de dos noches en "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" y se embarcará en una gira mundial de 79 conciertos tras el lanzamiento de su nuevo álbum, ARIRANG .

Esta gira supone la primera gira mundial del grupo en cinco años, lo que convierte la salud de RM en una preocupación fundamental tanto para los fans como para la agencia.

BigHit hizo hincapié en que la participación de RM se está gestionando con sumo cuidado.

"La empresa, en estrecha consulta con el artista, ha tomado la decisión de priorizar la opinión médica para prevenir de forma preventiva cualquier agravamiento de su lesión", rezaba el comunicado.