La última función de Spotify, llamada "SongDNA", facilita que todos descubran más información sobre sus canciones favoritas, ya que ofrece los antecedentes de cada pista.

Esto incluye la muestra que ayudó a componer la canción, así como información más útil e interesante sobre la misma.

SongDNA de Spotify lanza una nueva forma de descubrir canciones.

Spotify anunció en su última publicación de blog que una nueva función llamada "SongDNA" ya está disponible en fase de prueba beta y permite a los usuarios obtener más información sobre una canción y descubrir nuevos datos sobre ella.

"Detrás de cada gran canción hay una compleja red de personas, historias e inspiraciones que abarcan géneros y décadas", declaró Spotify. "Hoy, ponemos esas relaciones en primer plano en la experiencia auditiva, revelando la intrincada red de personas y conexiones creativas que hay detrás de la música que te encanta".

Esta nueva experiencia musical inmersiva está integrada directamente en la vista "Reproduciendo ahora" de Spotify, y ofrece a los usuarios datos interesantes e información sobre la canción que están escuchando.

Obtén más información sobre los antecedentes de una canción y una muestra.

En la vista "Reproduciendo ahora" , los usuarios pueden desplazarse hacia abajo para encontrar la función SongDNA en pistas seleccionadas y compatibles.

Los usuarios solo tienen que pulsarlo para obtener la información recopilada por Spotify sobre la canción, que muestra los colaboradores, las muestras, las interpolaciones y las versiones de la misma.

Debajo de esta sección, los usuarios también pueden seguir los enlaces para descubrir más sobre las personas o las inspiraciones detrás de la canción. En el ejemplo proporcionado por Spotify, "Luther" de Kendrick Lamar cuenta con la participación de SZA, información que los usuarios pueden consultar en la aplicación.

Además, los usuarios también pueden escuchar en streaming la canción sampleada en el tema, que es "If This World Were Mine" de Cheryl Lynn y Luther Vandross.

La función SongDNA Beta está disponible para los usuarios del nivel Premium en todo el mundo.