Nintendo ha confirmado que subirá los precios de sus cartuchos de juegos físicos para la plataforma Switch 2.

Antes de esto, todos los juegos lanzados por Nintendo costaban lo mismo, sin diferencias de precio entre la versión digital descargable y los juegos físicos.

Ya está aquí la subida de precio de Nintendo para los cartuchos de juegos de Switch 2.

Nintendo anunció que aumentará el precio de los cartuchos físicos de juegos para Nintendo Switch 2. El anuncio revela que el precio de venta sugerido para estos cartuchos será diferente al de la versión digital, que estará disponible en la eShop de la consola.

El anuncio de la compañía japonesa de videojuegos solo se aplica a los juegos propios que lanzará en la Nintendo Switch 2, y no afecta al precio que los desarrolladores externos fijarán para sus juegos cuando se lancen en la plataforma.

Nintendo afirmó que solo aumentará el precio de venta sugerido de sus cartuchos de juegos físicos, y que este podría variar entre los minoristas, ya que cada uno fija el precio de los juegos que vende en sus plataformas o tiendas. Además, Nintendo indicó que el precio de cada título también podría variar.

Los juegos físicos de la propia compañía se ven afectados.

La compañía con sede en Kioto reveló que el nuevo aumento de precio de los cartuchos de juegos físicos se aplicará primero al próximo juego "Yoshi and the Mysterious Book" que llegará a Nintendo Switch 2.

Nintendo cobrará ahora a los jugadores 10 dólares adicionales por la compra de la versión física en Estados Unidos. La preventa de " Yoshi and the Mysterious Book " ya refleja este nuevo precio. En lugar de los 59,99 dólares habituales, el juego ahora tiene un precio de 69,99 dólares para la versión física si se compra directamente a Nintendo.

La compañía ha comunicado que el aumento de precio entrará en vigor oficialmente en mayo, fecha de lanzamiento del juego "Yoshi".

En cuanto a las copias digitales de juegos para Switch y Switch 2, Nintendo sigue vendiéndolas a su precio de venta recomendado de 59,99 dólares.