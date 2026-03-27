El último avance del nuevo drama de fin de semana de JTBC, "We Are All Trying Here", está generando mucha atención porque muestra la creciente relación entre la actriz Go Youn Jung y el actor Koo Kyo Hwan , quien es 14 años mayor que ella.

"We Are All Trying Here" se estrenará el 18 de abril a las 22:40. También examina la idea de la autoestima y la conexión humana a través de una serie de personajes que también luchan sus propias batallas contra el mundo.

Un miembro del equipo de producción destacó la intensidad de las emociones que se sentían entre los dos personajes principales. Comentó: "Por favor, presten atención al proceso en el que dos personas que siempre habían permanecido paralizadas por la ansiedad, finalmente dan paso a la seguridad tras conocerse".

Koo Kyo-hwan interpreta a Hwang Dong-man, un hombre que se prepara para dirigir su primera película después de 20 años, y Go Youn Jung interpreta a Byun Eun-ah, una productora de Choi Film. Quienes ven el avance creen que Hwang está cansado cuando grita en la cima de una colina, pero Byun Eun-ah lo ve de otra manera.

Un representante de Naver enfatizó este punto de vista diciendo: "Ella ve más allá de la transparencia de Hwang Dong-man, quien no oculta su verdadera personalidad, y dice: 'Parece una persona con mil puertas abiertas'".

LEE MÁS: Koo Kyo Hwan revela que no quería ser actor; aquí te contamos por qué.

El avance también muestra momentos íntimos de vulnerabilidad compartida, lo que demuestra que los personajes se brindan apoyo mutuo. Según TenAsia , el equipo de producción comentó: "Pueden esperar una sinergia sana entre ellos, quienes se convertirán en el único refugio del otro".

A los fans les ha gustado la química que se ve en el avance y han comentado que la diferencia de edad hace que la relación sea más interesante. A los espectadores les atrae especialmente cómo los personajes lidian con la ansiedad y el aislamiento emocional mientras encuentran consuelo el uno en el otro.

Otra fuente de Naver habló sobre las actuaciones de los actores, diciendo: "Fortalecidos por esta sensación de consuelo, ambos se sacuden el peso de su sufrimiento y recorren las calles juntos, incluso después de llorar de agonía".

La nueva serie promete una mezcla de narración emotiva y relaciones complejas entre los personajes, con Go Youn Jung y Koo Kyo-hwan como protagonistas de una historia sobre la confianza, la empatía y el crecimiento personal.