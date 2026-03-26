La serie "Grey's Anatomy" se despedirá del Dr. Owen Hunt y del Dr. Teddy Altman tras el final de la temporada 22, el 7 de mayo de 2026.

Kevin McKidd y Kim Raver, quienes interpretan a Owen y Teddy, dejarán la serie al final de la temporada 22. Su último episodio se emitirá como el final de la temporada 22 en ABC. Ambos actores han participado en la serie durante más de una década y también han dirigido episodios.

Owen Hunt es cirujano traumatólogo y exjefe de cirugía del Grey Sloan Memorial Hospital. Teddy Altman es cirujano cardiotorácico y ha trabajado estrechamente con Owen durante mucho tiempo. En la serie, ambos personajes están casados y tienen hijos, lo que los convierte en figuras centrales de las tramas recientes, según Variety.

ABC y el equipo de "Grey's Anatomy" anunciaron el 25 de marzo de 2026 que McKidd y Raver dejarán la serie tras el final de la temporada 22. La cadena y los productores agradecieron a ambos actores en comunicados de prensa y en redes sociales. En los anuncios se especificó que su salida está prevista para el final de la temporada.

La temporada 22 es la primera sin Jake Borelli y Midori Francis como miembros del reparto principal, tras abandonar sus papeles como el Dr. Levi Schmitt y la Dra. Mika Yasuda. Sus salidas se confirmaron antes del estreno de la nueva temporada y modificaron el equipo de residentes del Grey Sloan, según informó Parade .

La serie también ha experimentado recientemente cambios importantes entre sus médicos más veteranos. Ellen Pompeo dejó de ser parte del elenco principal como Meredith Grey en 2023, aunque continúa apareciendo en papeles secundarios y prestando su voz. Kelly McCreary, quien interpretaba a la Dra. Maggie Pierce, se marchó en 2023 tras nueve temporadas, y su personaje aceptó un trabajo en Chicago.

La temporada 22 se estrenó el 9 de octubre de 2025. El primer episodio se centró en las consecuencias de una explosión catastrófica en un quirófano del Grey Sloan.

"Grey's Anatomy", que ya va por su vigésimo segunda temporada, sigue siendo una de las series dramáticas de mayor duración de ABC. El programa se emite los jueves en ABC, y los nuevos episodios también están disponibles en streaming después de su emisión. El final de la temporada 22, el 7 de mayo, marcará la última aparición de Owen Hunt y Teddy Altman en la serie, según People.