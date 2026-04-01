Resident Evil Requiem se convirtió en el juego más vendido de PlayStation 5 a principios de 2026, liderando las listas de ventas en Estados Unidos durante febrero y manteniendo un fuerte impulso hasta marzo, a medida que los fanáticos del terror acudían en masa a la última entrega de la aclamada franquicia de terror y supervivencia de Capcom.

Según datos de Circana que abarcan las ventas minoristas y digitales en EE. UU. hasta finales de febrero, Resident Evil Requiem se posicionó como el número 1 del año hasta la fecha y del mes de febrero, superando a los principales lanzamientos deportivos anuales con ventas en dólares durante la semana de lanzamiento más del 60 % superiores a las de Resident Evil Village. El sólido debut del juego lo impulsó por delante de títulos consolidados como NBA 2K26, Call of Duty: Black Ops 7 y Madden NFL 26.

Las listas de descargas de PlayStation Store de febrero reforzaron esta tendencia, con Resident Evil Requiem liderando las listas de PS5 tanto en EE. UU./Canadá como en Europa. Su combinación de gráficos actualizados, jugabilidad intensa y el protagonista favorito de los fans, Leon Kennedy, tuvo una gran acogida, impulsando tanto las compras en formato físico como digital en PS5.

Aquí tenéis una clasificación de los 10 juegos de PS5 más vendidos según el rendimiento combinado de las ventas minoristas, digitales y en PlayStation Store en EE. UU. hasta febrero de 2026, con tendencias de marzo que muestran una fortaleza continua para los nuevos lanzamientos y los títulos clásicos:

1. Resident Evil Requiem (Capcom, febrero de 2026) El nuevo capítulo de esta longeva saga dominó las ventas de febrero, liderando tanto las listas generales de Circana en EE. UU. como las descargas de PlayStation Store en las principales regiones. Su éxito de lanzamiento puso de manifiesto la demanda constante de experiencias de terror de alta calidad para un solo jugador en PS5, y el boca a boca impulsó las ventas posteriores al lanzamiento hasta marzo.

2. NBA 2K26 (2K Sports) El simulador anual de baloncesto se mantuvo en el segundo puesto en ventas en Estados Unidos en lo que va de 2026. Las actualizaciones periódicas de contenido, las mejoras en el modo MyCareer y el juego competitivo en línea mantuvieron un alto nivel de participación entre los aficionados al deporte, lo que garantizó ventas estables durante los primeros meses del año.

3. Call of Duty: Black Ops 7 (Activision) La última entrega de Black Ops se mantuvo como un éxito rotundo a pesar de no haberse lanzado a principios de 2026. Sus sólidos modos multijugador, eventos de temporada e integración con Warzone continuaron impulsando las descargas y las ventas físicas, un patrón habitual para esta longeva franquicia que se sitúa constantemente entre los títulos más vendidos del año.

4. Madden NFL 26 (EA Sports) Los aficionados al fútbol americano mantuvieron la serie Madden entre los cinco títulos más vendidos en Estados Unidos en 2026. Las mejoras en la jugabilidad, las plantillas actualizadas y el contenido de Ultimate Team contribuyeron a mantener el interés, especialmente durante el receso de la NFL, cuando los jugadores experimentan con nuevos modos de juego.

5. Minecraft (Mojang Studios) El fenómeno atemporal de la construcción con bloques continuó demostrando su notable longevidad, ubicándose entre los cinco primeros puestos en lo que va del año. El juego multiplataforma, las actualizaciones periódicas y su atractivo para todas las edades aseguraron que Minecraft siguiera siendo un éxito de ventas constante en PS5 hasta bien entrado el 2026.

6. EA Sports FC 26 (EA Sports) Este simulador de fútbol, anteriormente conocido como FIFA, obtuvo excelentes resultados tanto en Estados Unidos como en Europa. Sus completos modos carrera, el ecosistema Ultimate Team y las ligas con licencia atrajeron a una fiel base de fans, contribuyendo significativamente a las ventas de software para PS5.

7. Grand Theft Auto V (Rockstar Games) Incluso más de una década después de su lanzamiento original, GTA V, optimizado para PS5, continuó vendiéndose rápidamente. Las actualizaciones constantes de GTA Online y su estatus como título de entrada para nuevos jugadores lo mantuvieron relevante en las listas de descargas mensuales.

8. Helldivers 2 (Arrowhead Game Studios) Este juego de disparos cooperativo mantuvo su popularidad hasta bien entrado 2026, gracias a eventos de la comunidad y actualizaciones de equilibrio. Su jugabilidad accesible pero desafiante lo convirtió en un habitual de los juegos más descargados de PlayStation Store.

9. Forza Horizon 5 (Playground Games / Xbox Game Studios) Aunque se asocia principalmente con Xbox, la disponibilidad de este juego de carreras de mundo abierto para PS5 mediante lanzamientos multiplataforma y opciones en la nube contribuyó a su visibilidad. Su gran fidelidad visual en el hardware de PS5 ayudó a que apareciera en conversaciones de ventas más amplias.

10. Battlefield 6 (EA) La última entrega de Battlefield completó el top 10 con sus batallas multijugador a gran escala y contenido de temporada. Si bien no alcanzó el dominio de Call of Duty, conservó una audiencia fiel atraída por sus mecánicas de destrucción y su jugabilidad en equipo.

A finales de mes, los datos de ventas de marzo de 2026 aún no se habían publicado por completo, pero los analistas esperaban que los nuevos títulos de marzo, como Crimson Desert (19 de marzo) y otros lanzamientos anunciados, influyeran en las clasificaciones a medida que avanzara el mes. Las tendencias de PlayStation Store de febrero sugerían que los títulos de terror y deportes probablemente seguirían teniendo un buen rendimiento, mientras que los juegos de catálogo como Marvel's Spider-Man 2, Gran Turismo 7 y Hogwarts Legacy continuaron siendo descargas populares.

A principios de 2026, el mercado de software para PS5 demostró resiliencia a pesar de la madurez del ciclo de vida de la consola. PlayStation 5 continuó liderando las ventas de hardware en EE. UU., tanto en unidades como en dólares, durante enero y febrero, incluso cuando el gasto total en consolas experimentó una presión interanual en algunos segmentos. Los sólidos servicios de suscripción, como PlayStation Plus, ayudaron a compensar la menor caída en las ventas de hardware al impulsar el consumo de juegos digitales.

Los analistas del sector destacaron varios factores que explican el excelente desempeño de los títulos más importantes. Los lanzamientos anuales de juegos deportivos se benefician de ciclos de lanzamiento predecibles y bases de fans fieles, mientras que Resident Evil Requiem aprovechó el renovado interés por el terror narrativo. Juegos atemporales como GTA V y Minecraft demuestran el valor del soporte a largo plazo y la accesibilidad.

Las ventas digitales continuaron superando a las físicas en muchas categorías, lo que refleja una tendencia general en la industria hacia la comodidad y el acceso instantáneo. La rápida unidad SSD y las funciones DualSense de PS5 mejoraron la experiencia de usuario en los títulos más vendidos, especialmente en juegos inmersivos como Resident Evil Requiem.

Las tendencias globales reflejaron los patrones de EE. UU., y las listas de la PlayStation Store europea mostraron que EA Sports FC 26 y los títulos deportivos tuvieron un desempeño especialmente bueno junto con los lanzamientos de terror. La lista de juegos más vendidos de PS5 de Wikipedia destacó a los líderes de ventas acumuladas de por vida, como Marvel's Spider-Man 2 (más de 17 millones de unidades) y Gran Turismo 7, lo que subraya la fortaleza de la plataforma tanto en títulos nuevos como en títulos de catálogo.

Entre los desafíos para la industria se encontraban la competencia de Nintendo Switch 2, que demostró un sólido rendimiento de hardware a principios de 2026, y el creciente interés por los juegos de PC. No obstante, PS5 mantuvo su posición como plataforma premium para experiencias de alta fidelidad.

De cara al futuro, crece la expectación por los grandes lanzamientos de 2026, incluyendo posibles actualizaciones de GTA 6, Marvel's Wolverine y otros títulos aún no anunciados que podrían reconfigurar las listas de ventas a finales de año. En marzo, en concreto, cualquier repunte a finales de mes debido a nuevos lanzamientos o promociones de temporada podría modificar la clasificación antes de que se publiquen los datos de abril.

Los analistas prevén un crecimiento continuo de los ingresos digitales, ya que la base instalada de PS5 supera los 90 millones de unidades en todo el mundo, lo que proporciona un amplio mercado potencial tanto para grandes éxitos de taquilla como para títulos de nicho.

Para los consumidores, las sólidas ventas de géneros diversos —desde terror hasta deportes y aventuras de mundo abierto— demuestran el amplio atractivo de la PS5 más de cinco años después de su lanzamiento. Ya sea disfrutando de las últimas novedades de Resident Evil, construyendo imperios en Minecraft o compitiendo en línea en Call of Duty, los jugadores cuentan con una gran variedad de opciones de alta calidad que impulsan el éxito de la plataforma.

A medida que finaliza marzo, el impacto total de los nuevos lanzamientos se irá definiendo con mayor claridad en los próximos informes de Circana y PlayStation Blog. Por ahora, Resident Evil Requiem se erige como la revelación de principios de 2026, demostrando que las atractivas experiencias para un solo jugador aún pueden liderar las listas de éxitos en una era dominada por los juegos como servicio y los lanzamientos anuales.

El ecosistema de software de PS5 sigue siendo dinámico, con una combinación de nuevos lanzamientos, títulos de catálogo que mantienen un rendimiento constante y juegos deportivos de temporada que garantizan una actividad de ventas continua mes tras mes.