El actor Alex Duong, conocido por su papel en la serie 'Blue Bloods', falleció el sábado tras una larga lucha contra el cáncer que duró un año.

El comediante y actor Alex Duong falleció a los 42 años el 28 de marzo, un año después de que le diagnosticaran un tipo raro de cáncer. Murió a causa de un choque séptico mientras estaba internado en el Hospital St. John's de Santa Mónica, California.

Hilarie Steele, amiga de Duong, dijo que falleció en paz, "rodeado de amor y queridos amigos". "Estaba cómodo y, afortunadamente, sin dolor", escribió Steele en una actualización de la campaña de GoFundMe creada para la familia de Duong: su esposa, su hija Christina y su hija Everest, de cinco años.

La despedida final de Alex Duong a su hija

"Estuvo lo suficientemente lúcido como para despedirse de su pequeña, a quien ha atesorado cada instante desde el día de su nacimiento", confirmó Steele. "Estamos devastados, pero profundamente agradecidos por el apoyo, las oraciones y la generosidad que todos nos han demostrado durante este momento tan difíci".

"Su apoyo constante significa todo para Christina y Everest mientras afrontan los próximos días y organizan una hermosa celebración de su vida", añadió. "Todos estaremos a su lado para apoyarla y ayudarla en todo lo posible"

Duong estaba listo para emprender nuevos proyectos a partir de enero de 2025. Tenía previsto realizar presentaciones en 41 estados ese año, algunas junto al comediante Ronny Chieng, corresponsal de "The Daily Show". Donnie Wahlberg, su compañero de reparto en "Blue Bloods", también le habló a Duong sobre una próxima serie derivada.

Problemas de salud y diagnóstico repentino

A Duong le diagnosticaron rabdomiosarcoma alveolar, un tipo de cáncer agresivo que afecta a los tejidos blandos. Inicialmente, refirió dolores de cabeza detrás de los ojos. Acudió a hacerse una revisión a principios de 2025, después de que su representante notara que uno de sus ojos estaba tan hinchado y descolorido que parecía que se le iba a salir, según el Los Angeles Times .

Según informó el medio, la familia de Duong no tenía seguro médico. "Era más fácil pagar la multa al pagar los impuestos que pagar 12 mil dólares al año", declaró. Él mismo ingresó en el Hospital St. John's con un seguro privado, en la misma sala de urgencias donde su esposa Christina dio a luz a Everest.

Poco después, el tumor se volvió extremadamente agresivo y, tras casi tres semanas en el hospital, Duong sentía que "solo le daban de comer y medicamentos, estaba allí engordando y echando de menos a mi familia". Posteriormente, se sometió a quimioterapia, bajo la supervisión de un especialista en sarcomas de la UCLA.

Alex Duong se mantuvo positivo durante la crisis sanitaria.

Duong se afeitó la cabeza por completo después de que su espeso cabello negro comenzara a caerse a mechones. "Parece que me está cayendo un tsunami encima", bromeó en el escenario sobre los efectos secundarios de la quimioterapia. "Voy a terminar pareciéndome al Último Maestro del Aire. O al Maestro del Aire más gordo".

"Lo que más me gusta de Alex es que nunca se rinde"", dijo Frank Castillo, vecino de Duong y también comediante. "Se esfuerza constantemente por mejorar. No solo como comediante, sino como persona. Lo he visto convertirse en padre de una hija que le ha ablandado el corazón. Alex tiene un corazón enorme y le encanta fingir que no".

La campaña de Duong en GoFundMe ha recaudado hasta la fecha aproximadamente 120.897 dólares, lo que representa el 128 por ciento de su objetivo de financiación de 95 mil dólares.