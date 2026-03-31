Connor Storrie, el joven de 25 años que saltó a la fama gracias a la serie Heated Rivalry de HBO Max, ha generado un sinfín de debates en internet sobre si su impresionante físico se debe a la cirugía plástica, aunque el actor insiste en que se debe únicamente a años de entrenamiento físico y disciplina en el gimnasio.

Nacido en el año 2000 en el oeste de Texas y ahora conocido internacionalmente tras el estreno de la serie a finales de 2025, Storrie interpreta a la estrella rusa del hockey Ilya Rozanov, cuyo físico ha llevado a sus fans a revisar vídeos antiguos de YouTube en busca de pruebas de retoques estéticos. No existen informes ni declaraciones que confirmen los rumores, que circulan principalmente en foros de fans y redes sociales.

Los inicios de Storrie antes de alcanzar la fama se caracterizan por un esfuerzo constante y sin glamour. Hijo de dos ex culturistas , creció practicando gimnasia y patinaje en su localidad, y más tarde publicaba vídeos de juegos de rol en 'actorboy222' para escapar de la realidad de su pueblo. A principios de sus veinte, en Los Ángeles, trabajaba de camarero entre audiciones, enfrentándose a las dificultades. "Me di cuenta de que, dadas las cifras, era casi seguro que esta carrera no iba a ninguna parte", declaró a la revista Cultured.

¿Se sometió Connor Storrie a cirugía plástica para conseguir un físico acorde a su intensa rivalidad ?

Los rumores cobraron fuerza tras el estreno de Heated Rivalry en 2025, cuando se viralizaron fotos del antes y el después de su etapa en YouTube como 'actorboy222', que mostraban una figura notablemente más delgada en comparación con el musculoso Ilya Rozanov. Los internautas señalaron sus hombros y brazos definidos, zonas que él mismo admite que son su "punto débil" y que trabaja obsesivamente, como posibles resultados de cirugía estética en lugar de sentadillas.

En un foro se especuló con la posibilidad de que la industria lo presionara para que se arreglara los dientes y se quitara el lunar, y algunos fans lamentaron la pérdida de sus imperfecciones naturales, aunque no hay fotos ni informes que confirmen ningún procedimiento. La revista Out clasificó fotos antiguas para argumentar que siempre fue un galán, restando importancia a las afirmaciones sobre la necesidad de cirugía.

Sin embargo, Storrie lo ha descrito todo como una combinación de actuación de método y memoria muscular. Hijo de padres fisicoculturistas, practicó gimnasia y patinaje en ligas juveniles del oeste de Texas, habilidades que influyeron directamente en las exigencias del hockey de Ilya. Para el papel, aprendió ruso con fluidez mediante llamadas diarias con su entrenador. "Siempre me han encantado los idiomas", afirmó. Entrenó en el gimnasio metódicamente, adoptando patrones propios de su formación deportiva.

Ni en entrevistas ni en declaraciones oficiales su equipo aborda directamente la cirugía, y sus apariciones recientes, como su participación como presentador de Saturday Night Live en febrero de 2026, muestran los mismos rasgos faciales que sus fans analizaron en internet. De hecho, su franqueza sobre sus orígenes como payaso e improvisador sugiere que es un artista que se siente cómodo consigo mismo, sin cambios.

La transformación de Connor Storrie: ¿Ganancias en el gimnasio o rumoreada cirugía?

Para analizar más a fondo este cambio tan drástico, consideremos la cronología. Antes de Joker: Folie à Deux en 2024, donde "mató" de forma memorable a Arthur Fleck, interpretado por Joaquin Phoenix, en medio de un intenso secretismo, Storrie seguía trabajando de camarero en Los Ángeles. Ese papel tan comentado dio pie a Heated Rivalry , pero su ascenso no fue un milagro de la noche a la mañana. " No soy el mejor jugador de equipo", confesó a The Hollywood Reporter. "Si voy a fracasar, quiero fracasar por mi culpa", una mentalidad que prioriza el trabajo en solitario sobre las soluciones rápidas.

Tras el éxito arrollador de la serie, junto a su coprotagonista Hudson Williams , ha aprovechado la popularidad de su físico sin negar ni desviar la atención sobre las cirugías. Se hicieron tatuajes a juego con la frase "el sexo vende" después del rodaje, fueron portadores de la antorcha olímpica de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 en Italia y narraron Ember & Ice . Storrie firmó con CAA y consiguió participar en Peaked con Laura Dern. Persisten los rumores de conversaciones con Luca Guadagnino, pero los fans lo ven como Aquiles o en una secuela de Dirty Dancing, manteniendo su físico en el centro de atención. Últimamente, en medio del drama con su ex, Felipe de Caris, que filtró fotos privadas, la narrativa se centró en la vida personal, no en los procedimientos.

En definitiva, sin historiales médicos ni confirmación de Storrie, y con sus declaraciones recalcando años de entrenamiento, hablar de cirugía plástica parece una proyección sobre un atleta con talento natural que simplemente ha sacado provecho de su genética y de los injertos. "Es afortunado y muy bendecido", declaró entusiasmado a The Hollywood Reporter.