El 13.º certamen de Miss Grand Thailand concluyó en Bangkok este fin de semana coronando a Pattama Jitsawat, de Chonburi, como ganadora. Sin embargo, uno de los momentos más comentados del concurso tuvo lugar durante las rondas preliminares, cuando Darathorn Yoothong, representante de Kalasin, ofreció una enérgica actuación en traje de baño que se viralizó en las redes sociales.

En los fragmentos de la rutina, se ve a Yoothong desplazándose por el escenario con gestos coreografiados y expresiones exageradas, alejándose de los pasos más pausados que suelen verse en los desfiles en traje de baño de los concursos de belleza. En internet, los espectadores se han referido a la actuación como el "Kalasin Strut", una etiqueta que se ha utilizado ampliamente en las publicaciones compartidas del vídeo.

Yoothong quedó entre las 20 mejores en la final. Si bien no se alzó con el título, su actuación preliminar se convirtió en uno de los momentos más memorables de la competición de este año.

¿Quién es Darathorn Yoothong?

Darathorn Yoothong compitió como Miss Grand Kalasin, representando a una de las 77 provincias en el certamen nacional. El concurso selecciona a la representante de Tailandia para el certamen Miss Grand International .

Según su perfil público de Instagram , Yoothong se identifica como bailarina y comparte regularmente contenido relacionado con sus actuaciones. Los videos publicados en su cuenta muestran coreografías y presentaciones en el escenario, lo que indica una formación en danza que coincide con su presentación durante la ronda de trajes de baño.

Candidata ao Miss Grand Tailândia viraliza por dançar de forma considerada deselegante.pic.twitter.com/M7fos20DfG — ACERVO (@AcervoCharts) March 28, 2026

Información adicional indica que nació en 2002 y estudió en la Escuela de Demostración de la Universidad Bansomdejchaopraya Rajabhat, según informes locales . Actualmente estudia inglés y lingüística en la Universidad Ramkhamhaeng.

Antes de participar en Miss Grand Thailand, era conocida principalmente en su provincia. Su participación en el concurso nacional marcó su primera proyección ante un público más amplio.

El rendimiento del 'Kalasin Strut' gana terreno.

El segmento en traje de baño protagonizado por Yoothong se grabó durante los eventos preliminares en Pattaya y posteriormente se difundió en línea a través de publicaciones compartidas y clips de la cobertura del certamen. El inesperado segmento de baile contribuyó a la difusión del video en diversas plataformas.

En un vídeo que se viralizó, se la ve utilizando todo el escenario, combinando movimientos de danza con poses típicas de concursos de belleza. La actuación provocó diversas reacciones, y los espectadores comentaron su ritmo y su alejamiento de los estilos de presentación convencionales.

Una publicación del medio filipino Radar PH describió la rutina como una demostración segura que generó tanto diversión como elogios del público, destacando su presencia escénica durante el segmento. El video continuó circulando en plataformas como X e Instagram tras el certamen.

Resultado y circulación continua de los clips

A pesar de la visibilidad de su actuación, Yoothong no figuró entre las ganadoras y terminó en el Top 20. El premio a la "Mejor en Traje de Baño" fue otorgado a Sasiwararin Atsawahirankarn de Chiang Mai.

La ganadora absoluta, Pattama Jitsawat, representará a Tailandia en el concurso Miss Grand International a finales de este año. El certamen nacional forma parte del sistema Miss Grand International, que hace hincapié en la presencia escénica, el atractivo para los medios y la interpretación, además de los criterios de evaluación tradicionales.

La edición de 2026 contó con 77 concursantes y se celebró bajo el lema "Gran Evolución: El Poder Blando Tailandés", en la que los organizadores destacaron el entretenimiento y las presentaciones culturales a lo largo de toda la competición.

Tras la final, siguieron circulando fragmentos de la actuación de Yoothong, y la etiqueta "Kalasin Strut" permaneció en los vídeos compartidos. Este segmento se ha convertido en uno de los momentos más emblemáticos del certamen Miss Grand Thailand 2026.