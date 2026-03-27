Según los informes, Meghan Markle, la duquesa de Sussex y ex actriz de "Suits", se está preparando para regresar a la actuación con planes de asumir papeles más provocativos y atrevidos mientras busca restablecerse en Hollywood.

Según RadarOnline , fuentes cercanas a Markle revelan que, tras varios proyectos fallidos en el mundo de los medios, incluyendo un acuerdo con Netflix que se redujo y un podcast efímero en Spotify, la actriz de 44 años está considerando un regreso audaz a la pantalla. Fuentes internas afirman que Markle siente que la actuación sigue siendo su mejor opción profesional ante la disminución de oportunidades en otros ámbitos.

"Cada vez se reconoce más que las vías en las que antes confiaba ya no ofrecen las mismas oportunidades", dijo una fuente. "Desde su perspectiva, la actuación es el único ámbito en el que ha demostrado éxito y credibilidad, por lo que parece ser el camino más viable a seguir".

Según se informa, las conversaciones sobre el regreso de Markle incluyen la exploración de material más atrevido, y algunas fuentes internas describen sus planes como "muy subidos de tono" para ayudar a destacar en el saturado panorama de Hollywood y recuperar impulso.

"Los proyectos de Meghan no han dado los resultados esperados", comentó otra fuente. "La actuación le ofrece la vía más clara para recuperar su relevancia. Regresar, incluso en papeles provocativos, se considera una decisión práctica".

El posible regreso de Markle ha recibido el apoyo público de figuras de la industria como el actor Eric Roberts, quien dijo: "Ella volverá", y su esposa Eliza Roberts, quien dijo que era "hora" de que Markle retomara la actuación.

Según se informa, el esposo de la princesa Meghan Markle, el príncipe Harry, de 41 años, sigue apoyando sus ambiciones. Un amigo comentó: "Harry la respalda incondicionalmente. No cabe duda de que la apoyará en cualquier camino que elija".

Los planes de Markle surgen en medio del continuo escrutinio sobre su relación con la monarquía británica y el interés público en cómo sus decisiones profesionales pueden afectar esa dinámica.

Con Meghan Markle a punto de embarcarse en la que podría ser su aventura actoral más audaz, el mundo del espectáculo y el público estarán muy atentos para ver cómo se recibe este importante cambio.

El príncipe Harry y Meghan Markle producirán un drama sobre polo para Netflix.

Mientras tanto, según informa Deadline , la expareja real estaría desarrollando un drama sobre polo con guion para Netflix, ampliando así su colaboración creativa con el gigante del streaming más allá del contenido documental.

El proyecto, producido por los duques de Sussex bajo su sello Archewell Productions, es una serie de ficción ambientada en Wellington, Florida, una ciudad conocida por su selecta comunidad ecuestre. Escrita por Francisca X. Hu, quien trabajó anteriormente en Teacup de Peacock, la serie explorará la intensa rivalidad entre dos equipos de polo y las complejas dinámicas familiares que rodean este deporte.

La serie se inspira en la docuserie de Netflix de 2024, Polo, que siguió a los equipos que compitieron en el US Open Polo Championship en Wellington. A pesar de la escasa audiencia del documental, la serie de ficción busca ampliar la historia más allá de los jugadores y propietarios adinerados, profundizando en las complejidades sociales de lo que a menudo se denomina el "deporte de reyes".

Josh Schwartz y Stephanie Savage, de Fake Empire, se unen a los duques de Sussex como productores ejecutivos. Anteriormente, Hu colaboró con ellos en la serie Dynasty de CW. Tracy Ryerson, directora de contenido guionizado de Archewell, también participa en la producción.

Este drama sobre polo es uno de los varios proyectos que Harry y Markle tienen en desarrollo con Netflix. Otros proyectos incluyen dos largometrajes: The Wedding Date, una adaptación de la novela de Jasmine Guillory con la guionista Tracy Oliver, y Meet Me at the Lake, basada en el libro de Carley Fortune.

El director de contenido de Netflix, Bela Bajaria, reafirmó recientemente la relación que la compañía mantiene con los duques de Sussex, en medio de rumores de tensiones tras la retirada de Netflix como inversor de As Ever, la marca de estilo de vida de Markle. Bajaria declaró: "Tenemos películas en desarrollo con ellos. Tenemos un documental increíble con ellos. Ellos también tienen proyectos en desarrollo para televisión y cine".

El proyecto más exitoso de Harry y Markle en Netflix sigue siendo su docuserie de 2022, Harry & Meghan, que batió récords para el debut de una docuserie en la plataforma.