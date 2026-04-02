Alexandra Metz no quería que la Dra. Yolanda García, la cirujana principal de la exitosa serie de HBO, The Pitt, fuera otro arquetipo televisivo latino más, mucho menos para un personaje de una latina. Quería que fuera única, formidable y, sobre todo, inesperada.

"Bueno, gran parte de eso ya estaba escrito, pero partiendo de lo que me habían dado los creativos, fue muy divertido porque quería crear algo diferente a mi propia experiencia", dijo Metz a esta reportera cuando se le preguntó cómo construyó dramáticamente a la "carnicera favorita" del Dr. Robby.

"Crecí en un hogar monoparental de inmigrantes", explicó antes de revelar una decisión que determinó la esencia del personaje que se ha ido ganando el cariño de la audiencia. "Quería que Yolanda sintiera que provenía de una familia de personas exitosas que habían triunfado en sus carreras. En mi mente, Yolanda proviene de una familia privilegiada".

Esa elección es lo que convierte a la Dra. García en una presencia tan impactante en The Pitt. En un panorama televisivo que a menudo ha retratado a los personajes latinos únicamente a través de la lucha, en contraste, la familia de Yolanda, el éxito es la norma. "A todos les va bien en los puestos que ocupan en sus respectivas carreras", dijo Metz. "Por eso creo que la vemos ser tan exigente con la gente, porque no tiene paciencia con quienes carecen de confianza, especialmente en un ámbito que exige que todos estén en la cima de su rendimiento, ya que literalmente hay vidas en juego".

Es uno de los aspectos más brillantes de su interpretación.

Yolanda no se suaviza para hacerse más digerible. No está escrita ni interpretada para pedir permiso por ser quién es. Metz se inclinó por una versión de una mujer que refuerza la autoridad en lugar de la disculpa. "Esa latinidad le da la fuerza para mantenerse firme en quien es, para tener opiniones firmes como las que ofrece en la sala de cirugías de trauma", dijo. "No hay disculpas. Literalmente, ella es quien es. Y resulta que es afrolatina".

"Ella exige respeto, no por victimismo, sino por el conocimiento de sus orígenes y lo que merece", dijo Metz. Incluso cuando el trato de Yolanda con los pacientes y sus colegas es brusco, la actriz lo considera parte de la fuerza del personaje. "Puede que no se perciba como la mejor manera. Es un poco más fuerte de lo que a algunos les gustaría, pero al final les salva la vida".

Esa mezcla de pasión y competencia ha contribuido a que Yolanda sea uno de los personajes más fascinantes de la serie. La propia Metz bromeó sobre el contraste entre su personalidad y la doctora que interpreta. "Esto es actuar", dijo en tono de broma al principio de la conversación, tras comentarle lo diferente que se ve de García en la vida real. "Es un honor poder hacer ambas cosas en mi vida real: ser una persona amable y, a la vez, encarnar a García, un personaje un poco más autoritario y con una personalidad más fuerte".

Sin embargo, Metz no presenta a Yolanda como una persona intransigente y unidimensional. La ve como alguien hecha de extremos, lo cual tiene sentido en el intenso ecosistema emocional de una sala de emergencias. Al hablar sobre la vida de los cirujanos de trauma fuera del hospital, Metz comentó que la adrenalina tiene que liberarse de alguna manera. "Contenemos multitudes", dijo, señalando que las personas en esas profesiones a menudo necesitan desahogos igualmente intensos después de pasar sus días rodeadas de tragedia y decisiones de alto riesgo. "Hay mucha adrenalina en el entorno hospitalario", dijo, y agregó que una vez que termina la jornada laboral, puede haber "una necesidad de esas emociones intensas porque a menudo, especialmente para quienes trabajan en urgencias, no hay mucho deseo de hablar sobre la tristeza y la tragedia que se vive allí".

Parte de ello se debe a la relación de García con el doctor Santos, una de las historias más populares de la serie en esta segunda temporada "No puedo revelar detalles, pero la gente la conocerá un poco mejor a través de esa relación".

Esa comprensión emocional también influyó en la forma en que procesó físicamente el papel, y es algo típico de Alexandra Metz, la hija de Wilma, una mujer panameña que la crió como madre soltera, que no llegó al Centro Médico de Traumatología de Pittsburgh de la nada.

La actriz neoyorquina llevaba años abriéndose camino, discreta pero constantemente, en la televisión estadounidense, participando en series tan diversas como The Good Wife, Gossip Girl, Chicago Fire, How to Get Away With Murder, Grey's Anatomy, Once Upon a Time, The Originals, Bones, NCIS: New Orleans, The Magicians y Tracker, construyendo una carrera que los profesionales del sector reconocen mucho antes que el público general. Graduada en biología humana por la Universidad de Brown, Metz siempre ha aportado a su trabajo una singular combinación de rigor intelectual y precisión emocional, cualidades que ahora le resultan muy útiles en su papel de la Dra. Yolanda García.

Lo que hace que su trayectoria sea especialmente fascinante es su gran diversidad. Ha participado en series policiacas, dramas fantásticos y películas independientes, con créditos que incluyen Affluenza y Trouble in the Heights.

Metz describió las escenas médicas de The Pitt como tan detalladas y coreografiadas que parecen una obra de teatro en vivo. Después, suele relajarse con movimiento y música. "Cuando llego a mi camerino, suelo temblar, moverme y ponerme a cantar", dijo. "Cuando llego a mi coche, estoy en un espacio un poco más privado y puedo desahogarme cantando si lo necesito".

La música, el lenguaje y el instinto cultural también forman parte de la manera en que Metz arraiga a Yolanda.

Uno de los momentos más entrañables de la entrevista fue cuando explicó que a veces pide modificar una frase al español si así le resulta más natural para el personaje. "El español es algo que suelo intentar incorporar a nuestros diálogos".

Para Metz, se trata de normalizar la forma de vida de muchos estadounidenses. "Supongo que mucha gente sabe algo de español", dijo. "Además, consumimos muchísimos medios de comunicación que incluyen español. Se trata de normalizar que cada uno hable su idioma y que algunos entiendan o capten lo que se dice; es algo muy positivo que fomentar en estas conversaciones, sobre todo en las artes".

Ese compromiso con la verdad cultural también se hizo evidente cuando Metz habló sobre las tramas latinas en The Pitt, especialmente el caso de la familia Díaz y los dos episodios con historias sobre el ICE. Su reacción fue inmediata y emotiva. "Fue muy doloroso porque, ya sabes, son historias que todos hemos escuchado", dijo. "No debería ser que la gente tenga que esforzarse tanto simplemente para sobrevivir en este mundo".

En definitiva, lo que Metz ha creado con la Dra. Yolanda García no es solo una buena representación. Es una corrección. Es intensa, inteligente, a veces brusca, profundamente humana e inconfundiblemente latina, pero nunca reducida a esa etiqueta. En televisión, eso todavía resulta poco común. En The Pitt, se siente como algo que hacía mucha falta.