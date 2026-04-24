Nicholas Knatchbull, ahijado del rey Carlos III y bisnieto de Lord Louis Mountbatten, ha sido recibido de nuevo en la finca familiar de Broadlands en Hampshire y restituido como heredero de su fortuna de 100 millones de libras esterlinas (aproximadamente 135 millones de dólares).

Nacido en una de las familias aristocráticas más prestigiosas de Inglaterra, se esperaba que Knatchbull se convirtiera en el cuarto conde Mountbatten de Birmania. La finca de Broadlands es una mansión palladiana catalogada como monumento de Grado I, situada en 620 acres de tierras de cultivo de primera calidad, según el Daily Mail .

Sin embargo, su vida dio un giro turbulento debido a años de drogadicción y escándalos. Knatchbull, quien fuera amigo íntimo de la infancia de los príncipes William y Harry, sufrió una adicción a la heroína, la cocaína, el crack, el LSD, la ketamina y el cannabis, lo que provocó que su padre, Norton Knatchbull, conde Mountbatten de Birmania, lo desheredara.

Una fuente cercana a la familia explicó la gravedad de sus problemas pasados: "Incluso en un país con una larga historia de aristócratas libertinos y escandalosos, Nicholas Knatchbull era un caso aparte en cuanto a escándalos. Por lo tanto, su regreso, no solo para poder vivir aquí, sino también para ser readmitido en el testamento, es simplemente asombroso. Había sido intocable aquí durante dos décadas".

La adicción de Knatchbull lo llevó a vivir en condiciones miserables, lejos de la finca familiar, durante muchos años. A pesar de múltiples estancias en centros de rehabilitación, incluyendo tratamientos en Arizona, Surrey y Sudáfrica, su recuperación fue lenta y estuvo plagada de recaídas.

Lady Penelope Knatchbull, su madre, era muy amiga de la difunta reina Isabel II y del príncipe Felipe, y le ayudó mucho.

"Su madre, en particular, quería que volviera, y él la está ayudando mucho porque ella había estado administrando la finca prácticamente sola y no ha sido fácil para ella", señaló una fuente.

La redención de Nicholas Knatchbull y su regreso a la familia.

Según informa News Minimalist , Knatchbull lleva 15 años sobrio y se casó con Ambre Pouzet, una artista francesa de cabaret alternativo, en 2021 en Broadlands. La pareja tiene dos hijos. Su primera residencia fue una casita colindante con la finca, antes de mudarse a la casa principal el año pasado.

Una fuente cercana a la familia comentó: "Se decidió reintegrar a Nicholas a la familia porque ha demostrado ser un hombre nuevo. Ahora está casado, tiene dos hijos y ha sentado cabeza. La familia cree que ha dejado atrás su pasado y que es el momento adecuado para que todos sigan adelante".

La fuente añadió: "Está viviendo de nuevo en la casa principal con su familia. Nicholas ha pasado por mucho y es bueno ver que ha retomado el control de su vida. Todos estamos felices por él".

Según los informes, Nicholas heredará finalmente el título de conde Mountbatten y la finca de Broadlands.

A pesar de su origen aristocrático, Nicholas cultiva intereses creativos poco comunes entre sus compañeros; produce música electrónica bajo varios nombres artísticos y presenta un podcast titulado "Beeping Deeply", donde demuestra su amplio conocimiento musical. También escribe novelas de ciencia ficción y crea arte digital.

La familia Knatchbull ha sufrido tragedias a lo largo de los años, incluyendo el asesinato de Lord Louis Mountbatten por el IRA en 1979 y la muerte de la hermana menor de Nicholas, Leonora, a causa de un cáncer de riñón a los cinco años.