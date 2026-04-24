Según se informa, el príncipe Guillermo está inquieto después de que una fotografía del año 2000 en la que aparece limpiando un inodoro de rodillas durante un viaje de voluntariado en Chile haya resurgido en internet. Fuentes cercanas al futuro rey indicaron que desea que se elimine la imagen mientras se prepara para su eventual ascenso al trono.

Según RadarOnline , el heredero de 43 años vive con Catalina, princesa de Gales, y sus tres hijos en su residencia de Windsor. La foto surgió del año sabático que William se tomó tras terminar sus estudios preuniversitarios, durante el cual estuvo con la Guardia Galesa en Belice antes de ser voluntario en Tortel, un pueblo remoto del sur de Chile, con Raleigh International.

En la imagen, se ve a William usando guantes de goma mientras limpia un inodoro, un acto que ha reavivado el debate sobre el contraste entre sus primeras experiencias y su actual estatus real.

Malcolm Sutherland, quien dirigió la expedición, recordó la actitud de William hacia el trabajo. Dijo: "William se desenvolvió muy bien, y lo que más me impresionó de él fue su naturalidad. Dijo que quería que lo trataran como a cualquier otra persona, y así fue. Cuando lo veías limpiando los baños, no era para las cámaras; realmente limpiaba los retretes", según informó AOL .

A pesar de la admiración que despierta la humildad de William, la reciente difusión de la fotografía ha causado malestar en los círculos reales. Una fuente cercana a la reacción explicó: "Existe la creciente sensación de que este es el tipo de imagen que William preferiría que no circulara tan ampliamente en un momento en que su papel público se está definiendo con mayor claridad. Es un momento muy humano, pero contradice la imagen cuidadosamente construida de un futuro monarca".

La fuente añadió: "Es muy probable que William se desespere por eliminar esta imagen de Internet. Es difícil, pero no imposible, sobre todo teniendo en cuenta los recursos de relaciones públicas y en línea de los que dispone la familia real".

Otra fuente cercana a la familia real destacó la preocupación por la percepción pública a medida que Guillermo se acerca al trono. "Conforme se acerca a convertirse en rey, aumenta la conciencia sobre cómo se le percibe. Algo como esto —ser fotografiado de rodillas limpiando un inodoro— corre el riesgo de ser sacado de contexto y convertirse en algo que desvíe la atención de sus responsabilidades actuales".

La fotografía que ha vuelto a circular ha reavivado el debate sobre la evolución de la imagen de la monarquía. Una fuente del palacio comentó sobre este equilibrio: "Siempre ha existido un equilibrio entre la cercanía con el público y el misticismo en lo que respecta a la familia real. Imágenes como esta resaltan esa tensión: muestran a William con los pies en la tierra y dispuesto a realizar tareas cotidianas, pero también pueden chocar con las expectativas tradicionales sobre la imagen real".

Una fuente del palacio comentó: "Experiencias como el año sabático de William fueron formativas para él. Demuestran su voluntad de salir de su zona de confort y relacionarse con el mundo de una manera significativa, aunque, años después, esos momentos adquieran un significado diferente al ser vistos desde la perspectiva de su futuro papel".