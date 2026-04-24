El veterano actor Ted Danson compartió una historia sorprendente y tensa sobre su romance inicial con Mary Steenburgen, revelando que el expresidente estadounidense Bill Clinton llegó a cuestionar sus intenciones, mientras era vigilado de cerca por agentes del Servicio Secreto.

Durante su intervención en el evento History Talks en Filadelfia, donde moderó un panel con Bill y Hillary Clinton, Danson habló abiertamente sobre cómo comenzó su relación con Steenburgen en circunstancias inusuales.

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Explicó que su esposa era amiga de los Clinton desde hacía mucho tiempo y que decidió presentárselos desde el principio.

"Una de las primeras cosas que hizo fue llevarme a conocer a sus queridos amigos en la Casa Blanca", dijo Danson.

"Bill —el señor presidente— me llevó a la vuelta de la esquina, y detrás de él había tres agentes del Servicio Secreto... El presidente me preguntó cuáles eran mis intenciones."

El momento dejó una huella imborrable en el actor, quien recordó la presión de ser interrogado tan directamente. Dirigiéndose a Clinton durante el panel, Danson le preguntó si esa medida había sido justa.

Según Variety , Clinton admitió que no lo fue, pero defendió sus acciones. "No, pero fue efectivo. Y no creí que tuviera que ser justo", dijo, antes de añadir: "Al final, te convertiste en lo mejor que le pudo haber pasado".

Ted Danson Says Bill Clinton Questioned His ‘Intentions’ With Mary Steenburgen Under Secret Service Watch https://t.co/nurLl3GNGD — Variety (@Variety) April 19, 2026

Hillary Clinton comparte las dificultades que enfrentó al principio de su mandato en la Casa Blanca.

La conversación también abordó los primeros días de los Clinton en la Casa Blanca. Hillary Clinton describió lo abrumadora que fue la transición tras mudarse de Arkansas.

Compartió una anécdota sobre su primera noche, diciendo que se acostaron a las 3:30 de la madrugada después de las celebraciones, solo para ser despertados nuevamente a las 5:30 de la madrugada por el personal que les traía café.

Incluso las tareas más sencillas se complicaban, señaló. Pedir artículos básicos de cocina provocaba reacciones exageradas por parte del personal. "Parecía que les hubiera pedido los códigos nucleares", bromeó.

Si bien la política quedó en gran medida en un segundo plano, el evento se centró en la familia, la educación y la construcción de un futuro mejor para la próxima generación.

Al margen de la política, Danson fue noticia recientemente por un motivo más personal.

Según informó ENews , en la entrega de los Premios de Actores de 2026 en Los Ángeles, asistió al evento con su hija, Kate Danson, en lugar de con Steenburgen.

Esta inusual aparición de padre e hija permitió a los fans vislumbrar el estrecho vínculo que los une.

"Mi querida esposa Mary está cuidando a nuestro nieto", compartió Danson, explicando la noche especial. Kate elogió afectuosamente a su padre, llamándolo "un padre y abuelo maravilloso".