Un vídeo viral de TikTok ha desatado un debate sobre la composición de los aperitivos ultraprocesados después de que se grabara una bolsa de Cheetos intacta entre las ruinas de un gran incendio en una casa.

El video, publicado por el usuario @bongwadder, ha superado los 1,4 millones de reproducciones y muestra una cocina ennegrecida y cubierta de ceniza tras el incendio del 9 de marzo. Entre techos derretidos y cristales rotos, una bolsa de Cheetos reposa sobre una encimera chamuscada; su contenido de color naranja brillante parece no haber sufrido ningún daño por el calor extremo.

El descubrimiento viral: 'Los Cheetos sobrevivieron'

En el video, la creadora recorre con la cámara los restos de la casa de su mejor amiga antes de enfocar el aperitivo. "Todo quedó destruido", les dice a los espectadores. "Bueno, solo digo que los Cheetos sobrevivieron. Así que tal vez... nadie debería comer Cheetos".

El contraste visual entre el entorno carbonizado y la bolsa de aperitivos impoluta provocó miles de comentarios, desde humor negro hasta auténtica preocupación. Un usuario bromeó: "Necesito construir una casa con Cheetos", mientras que otro sugirió que "sobrecargar nuestros cuerpos con Cheetos podría hacernos resistentes al fueg"o.

El contraste era abismal. Techos derretidos, ventanas destrozadas y muebles carbonizados. Los Cheetos, en cambio, estaban casi impecables. ¿Habrá algo en los Cheetos que impida que se quemen? ¿O fue simplemente suerte?

¿Los Cheetos son realmente ignífugos?

A pesar de las impactantes imágenes, los expertos en seguridad contra incendios y los científicos de alimentos se apresuran a desmentir la idea de que los Cheetos sean resistentes al fuego. Los expertos afirman que es improbable.

Los Cheetos están compuestos de harina de maíz, aceite, saborizante de queso y aditivos. Estos ingredientes suelen ser inflamables, no resistentes al fuego. De hecho, debido a su alto contenido en grasa, los Cheetos se consideran muy propensos a incendiarse. Una simple búsqueda en internet demuestra que los Cheetos se encienden fácilmente y arden rápidamente al exponerse a las llamas.

En un video de YouTube, encender un solo Cheeto puede durar casi un minuto. La mayoría de los consejos de seguridad contra incendios advierten sobre no dejar bocadillos cerca de una fogata. La idea de que resistirían el calor intenso sin dañarse es más un mito o una exageración sobre la distribución desigual del calor en el fuego. Algunos campistas incluso usan Cheetos como encendedores improvisados.

¿Por qué esta bolsa sobrevivió mientras el resto de la cocina se incendió? Es totalmente plausible que los Cheetos simplemente estuvieran en una zona más fresca, protegidos lo suficiente por su ubicación, la circulación del aire o la simple casualidad como para evitar que se incendiaran.

El empaque podría ser otro factor contribuyente. La bolsa habría servido como aislante, evitando el contacto directo con las llamas. Sin embargo, es probable que el snack no sea ignífugo. Lo que hace que los Cheetos sean tan apetecibles también los hace demasiado fáciles de prender fuego.

Internet respondió con comentarios burlones.

Los internautas bromearon diciendo que habían construido casas con Cheetos, o que sus snacks habían resistido más catástrofes que los de otros. Algunos cuestionaron si los Cheetos eran Flamin' Hot, que son picantes y de color rojo brillante.

"Ooo, ooo, escúchenme... sobrecargamos nuestro cuerpo con Cheetos. Y somos resistentes al fuego", bromeó un usuario de TikTok. Algunos usuarios publicaron relatos de cómo la comida había sobrevivido milagrosamente al moho o había sido olvidada durante mucho tiempo, dándole un toque de humor a la situación.

"Necesito construir una casa con Cheetos", respondió otro usuario. "¿Esto aparece en mi página principal mientras como Cheetos? ¡Venga ya!"

El hecho de que un aperitivo haya podido resistir un incendio doméstico puede parecer insignificante, pero plantea interrogantes sobre la naturaleza del fuego y los materiales que utilizamos en nuestro día a día.

La incómoda verdad sobre los Cheetos y los alimentos ultraprocesados (AUP)

Los Cheetos son alimentos ultraprocesados (AUP) que se someten a una serie de procesos industriales y que a menudo contienen aditivos alimentarios, conservantes, colorantes y saborizantes artificiales. Los AUP constituyen hasta el 75 % de la dieta estadounidense y se asocian con problemas de salud como la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardíacas.

Aunque muchos alimentos ultraprocesados son comida basura, no todos son igual de dañinos. Otros, como los yogures, el pan integral y las legumbres enlatadas, son alimentos procesados pero nutritivos. Lo más importante es consumirlos con moderación y, siempre que sea posible, optar por alimentos mínimamente procesados.

¿Por qué están tan extendidos los filtros UPF?

Los alimentos ultraprocesados (UPF) están diseñados por los fabricantes para ser muy atractivos y ofrecer experiencias sensoriales intensas . Contienen una mezcla de azúcar, sal y grasa que activa los centros de recompensa del cerebro. Se consumen rápidamente y sacian menos, por lo que es fácil y común abusar de ellos. Además, son económicos, prácticos y cuentan con una buena estrategia de marketing.

Estudios científicos asocian el uso excesivo de filtros de partículas ultrarrápidos (UPF) con graves problemas de salud, como un mayor riesgo de cáncer, enfermedades cardíacas y trastornos de salud mental. Según la Organización Mundial de la Salud, las carnes procesadas son cancerígenas y las bebidas azucaradas aumentan los niveles de azúcar en sangre y provocan aumento de peso.

Aunque la historia de los Cheetos resistentes al fuego pueda parecer divertida e interesante, no implica que debamos convertir los aperitivos en una armadura. Están compuestos de ingredientes que se queman fácilmente. La moraleja es que debemos cuidar lo que comemos. La capacidad de ciertos alimentos para resistir el descuido o incluso un desastre no los convierte en saludables.