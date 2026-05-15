La actriz Kang Sung Yeon ha anunciado su tercer matrimonio tras tres años de separación. El 11 de mayo de 2026 (hora de Corea), Kang publicó en sus redes sociales una foto de ella y su nuevo esposo sonriendo felices juntos.

Escribió sobre el apoyo y el amor que la ayudaron a sanar y a encontrar la felicidad nuevamente. Kang expresó: "Gracias a ti, que me protegiste y consolaste mi corazón afligido durante mucho tiempo, pude volver a sonreír. ¡Me diste la fuerza y el tiempo para vivir de nuevo! Todo lo que hago contigo se siente como un milagro", según Koreaboo .

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También habló sobre la formación de una nueva familia con sus hijos. Kang dijo: "A todos. Y a todos los fans que oraron por mi felicidad, la de Sian y la de Haean, y que nos apoyaron con tanto cariño. Gracias a ustedes, mis hijos y yo estamos formando una nueva familia con una persona tan maravillosa, creando momentos preciosos de alegría y felicidad en medio de la vida cotidiana".

Kang explicó por qué había esperado para compartir la noticia públicamente. Dijo: "Debido a que en el pasado fui cautelosa por temor a que las cosas se volvieran ruidosas, les pido su comprensión por el hecho de que recién ahora se lo comunique".

Añadió una reflexión más profunda sobre su decisión: "Una parte de mí no quiere anunciarlo a bombo y platillo, pero me he dado cuenta de que también es importante que todos sepan cómo estoy viviendo actualmente, así que estoy reuniendo el valor para compartirlo".

A continuación, describió las complejidades de su vida como hija, madre y esposa, y enfatizó la importancia de priorizar su propia felicidad. "Hubo días solemnes y difíciles, pero al final, la respuesta más importante y sencilla fue mi propia felicidad... Con la fuerza que me brinda el valioso apoyo que me han enviado, seré aún más feliz", declaró Kang, según xportsnews .

Kang Sung Yeon estuvo casada con el pianista de jazz Kim Ga On en 2012, con quien tiene dos hijos. La pareja se divorció en 2023 y, según se informa, Kang se hizo cargo de la crianza de los niños.

A principios de este año, recibió un gran apoyo tras confirmar públicamente su relación. Desde entonces, sus fans la han felicitado por esta nueva etapa en su vida.

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