NUEVA YORK — Las listas de audiencia de Netflix en Estados Unidos durante mayo de 2026 han estado dominadas por una poderosa combinación de series emblemáticas que regresan, importantes estrenos y éxitos inesperados, lo que refleja la capacidad de la plataforma para equilibrar espectáculos de gran atractivo con narrativas especializadas y convincentes.

Según los datos oficiales del Top 10 de Netflix para Estados Unidos hasta mediados de mayo, estos son los 10 programas más vistos según los minutos de visualización y el alcance en los hogares:

1. El abogado del Lincoln (Temporada 5) La última temporada de Manuel García-Rulfo como Mickey Haller ha dominado las listas de audiencia desde su estreno. El emotivo final de este popular drama legal ha atraído a una gran audiencia deseosa de concluir la longeva serie.

2. Squid Game Temporada 3: El fenómeno coreano de supervivencia regresó con su tercera y, según se informa, última temporada, manteniendo una enorme audiencia tanto a nivel mundial como nacional. Su intensa narrativa y su resonancia cultural continúan cautivando al público estadounidense.

3. Wednesday, temporada 2: El éxito gótico de Jenna Ortega expandió su universo en la temporada 2, mezclando humor negro, misterio y temas de madurez que lo han mantenido constantemente en el Top 10.

4. Baby Reindeer: Esta miniserie basada en hechos reales ha gozado de una notable popularidad, y los espectadores continúan descubriendo y debatiendo su profundidad psicológica meses después de su estreno inicial.

5. The Diplomat, temporada 3. Este agudo thriller político de Keri Russell ha conseguido una fiel audiencia gracias a sus tramas actuales y a las sólidas interpretaciones de su reparto, lo que lo convierte en un gran atractivo para el público adulto.

6. Bridgerton Temporada 4 Esta fastuosa serie romántica de época continuó su reinado, ofreciendo el escapismo romántico y los altos valores de producción que la han convertido en una de las favoritas de siempre.

7. The Night Agent Temporada 2 Este trepidante thriller de acción regresó con más conspiraciones y drama de alto riesgo, atrayendo fuertemente a los fanáticos del entretenimiento cargado de adrenalina.

8. Adolescencia Este sorprendente drama británico sobre la transición a la edad adulta se ha convertido en uno de los mayores éxitos del mes, cosechando elogios por sus personajes auténticos y su honestidad emocional.

9. The Gentlemen: La elegante serie de comedia policíaca de Guy Ritchie, protagonizada por Theo James, ha logrado crear una audiencia fiel gracias a su característica mezcla de humor, violencia y diálogos ingeniosos.

10. Outer Banks Temporada 5. Este drama de aventuras para adolescentes concluyó su emisión con una gran carga emocional, manteniendo una fuerte popularidad entre los espectadores más jóvenes.

El desempeño de Netflix en mayo demuestra su continua fortaleza para ofrecer programación de primer nivel y mantener el interés de su catálogo. El éxito de series de larga duración como The Lincoln Lawyer y Bridgerton resalta el valor de construir franquicias duraderas, mientras que éxitos como Adolescence demuestran que las historias frescas y centradas en los personajes aún pueden destacar en un mercado saturado.

El algoritmo de la plataforma y su sistema de recomendaciones personalizadas han sido fundamentales para mantener la audiencia de estos títulos. Al destacar tanto grandes éxitos de taquilla como joyas ocultas, Netflix mantiene el interés de sus suscriptores y ayuda a que las series menos conocidas encuentren su público.

Los analistas del sector señalan que la inversión de Netflix en contenido diverso —que abarca éxitos internacionales, dramas de prestigio y entretenimiento de género— le ha ayudado a mantener su liderazgo en la guerra del streaming. El Top 10 actual refleja un equilibrio saludable que atrae a diferentes grupos demográficos, desde los espectadores más jóvenes que se sienten atraídos por Wednesday y Outer Banks hasta el público adulto que prefiere The Diplomat y The Lincoln Lawyer .

Para quienes quieran ponerse al día o descubrir nuevas series favoritas, todas están disponibles en Netflix. La lista de las 10 series más vistas se actualiza periódicamente, reflejando las tendencias de popularidad en tiempo real en todo el país.

El éxito de estos títulos también pone de manifiesto tendencias más amplias en el consumo televisivo. El público sigue prefiriendo series de alta calidad con personajes sólidos, tramas atractivas y profundidad emocional, ya sean thrillers, romances, comedias o dramas de prestigio.

A medida que avanza mayo, Netflix tiene varios estrenos importantes programados que prometen revolucionar las clasificaciones. La competencia por captar la atención sigue siendo feroz, pero el Top 10 actual demuestra la capacidad de la plataforma para mantener a los espectadores enganchados semana tras semana.

Tanto si prefieres thrillers legales, éxitos internacionales, misterios góticos o conmovedoras historias de madurez, la programación de Netflix para mayo de 2026 ofrece algo para casi todos los gustos. El constante enfoque de la plataforma en la calidad y la variedad garantiza que siga siendo una fuerza dominante en el entretenimiento global.

Las series que lideran las listas de popularidad representan lo mejor que ofrece el streaming moderno: historias ambiciosas, actuaciones sólidas y una relevancia cultural que mantiene al público hablando mucho después de que terminen los créditos. A medida que avance el mes, estas series y varias novedades seguirán marcando la pauta en torno a la televisión en 2026.