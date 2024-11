Los MTV Europe Music Awards (EMAs) de 2024, celebrados el 10 de noviembre en el Co-Op Live Arena de Manchester, no solo conmemoraron su 30 aniversario, sino que también se convirtieron en un espacio para recordar a Liam Payne, el querido exintegrante de One Direction, quien falleció trágicamente en octubre durante su visita a Argentina.

Este evento, que reunió a artistas y fanáticos de todo el mundo, se tornó especialmente emotivo al rendir homenaje a un ícono de la música contemporánea.

La anfitriona de la gala, Rita Ora, amiga cercana y colaboradora de Liam, fue la encargada de dedicar unas emotivas palabras antes de presentar un video conmemorativo. Con lágrimas en los ojos, dijo: "Quiero tomar un momento para recordar a alguien muy querido para todos nosotros".

Durante su discurso, recordó cómo Liam iluminaba cualquier habitación con su alegría y cómo siempre estaba dispuesto a ayudar a los demás. En un emotivo video que se proyectó durante el homenaje, se mostraron imágenes en blanco y negro del cantante mientras sonaba su canción 'Night Changes', evocando recuerdos nostálgicos tanto para los fans como para sus amigos.

Vale recordar que, Rita y Liam compartieron momentos significativos en su carrera, incluyendo su colaboración en la canción 'For You' para la banda sonora de 'Fifty Shades Freed'. La conexión entre ellos fue palpable durante el homenaje, donde Rita instó al público a tomarse un momento para recordar a su amigo y reflexionar sobre el impacto que tuvo en sus vidas.

Liam Payne dejó un legado musical significativo tanto con One Direction como en su carrera como solista. Su sencillo debut 'Strip That Down' fue lanzado en los EMAs 2017 y rápidamente se convirtió en un éxito mundial. La conexión entre Liam y los EMAs es profunda, ya que estos premios siempre han sido parte importante de su trayectoria artística.

La Gala MTV EMAs 2024

El evento también fue testigo de otros momentos memorables. Taylor Swift fue una de las grandes ganadoras de la noche, llevándose varios premios incluyendo Mejor Artista y Mejor Vídeo por 'Fortnight'. Swift agradeció a sus fans por su apoyo incondicional durante su carrera y mencionó lo emocionante que fue participar en la gala.

La ceremonia comenzó con una actuación impresionante del artista Benson Boone, quien interpretó sus éxitos mientras flotaba sobre un piano dorado. Este espectáculo inaugural estableció un tono vibrante para la noche, aunque el homenaje a Liam Payne siguió siendo uno de los momentos más destacados del evento.