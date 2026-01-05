Apple TV está celebrando un gran triunfo en la 31.ª edición anual de los Critics' Choice Awards, al ganar cinco prestigiosos premios que destacan su dominio tanto en la comedia como en el drama.

Las ganancias del gigante del streaming fueron lideradas por los grandes éxitos The Studio, Pluribus y Severance, demostrando una vez más por qué es una presencia formidable en el mundo del entretenimiento.

Te puede interesar: Estrellas y estrellados en la Alfombra Roja de los Critics Choice Awards de 2026

Corona de comedia para The Studio

El estudio se alzó como la comedia más exitosa de la noche, con tres premios y acaparando la atención. La serie, una aguda sátira sobre el despiadado funcionamiento interno de Hollywood, se llevó el premio a la Mejor Serie de Comedia, superando a una dura competencia como Abbott Elementary (ABC), Only Murders in the Buildings (Hulu) y Hacks (HBO).

La interpretación de Seth Rogen de un ejecutivo de estudio asediado le valió el premio al Mejor Actor en una Serie de Comedia, y la crítica aclamó su actuación cómica y sincera. Para no quedarse atrás, Ike Barinholtz se alzó con el premio al Mejor Actor de Reparto en una Serie de Comedia por su impactante papel de productor caótico, contribuyendo al notable éxito de la serie.

La serie ha sido elogiada por su elenco coral y sus oportunos golpes a la industria, siendo comparada con clásicos como Entourage pero con un toque moderno.

Congratulations to Ike Barinholtz, winner of the Critics Choice Award for Best Supporting Actor in a Comedy Series for “The Studio.”#criticschoice #criticschoiceawards #TheStudio pic.twitter.com/rd9Wyn29VA — Critics Choice Awards (@CriticsChoice) January 5, 2026

Congratulations to Seth Rogen, winner of the Critics Choice Award for Best Actor in a Comedy Series for “The Studio.”#criticschoice #criticschoiceawards #TheStudio pic.twitter.com/lt0fM8VQJ0 — Critics Choice Awards (@CriticsChoice) January 5, 2026

Congratulations to The Studio team on their Critics Choice Award. pic.twitter.com/COmTfjAC4y — Apple TV (@AppleTV) January 5, 2026

Rhea Seehorn brilla intensamente

En el apartado dramático, Pluribus obtuvo una victoria destacada con Rhea Seehorn como Mejor Actriz en una Serie Dramática. Su intensa interpretación como protagonista conflictiva en este thriller distópico ha dado mucho que hablar, recibiendo excelentes críticas por su profundidad emocional.

Seehorn, conocida por Better Call Saul, aporta una vulnerabilidad cruda al papel, lo que convierte su segunda colaboración con el guionista Vince Gilligan en una película imprescindible para los amantes de las narrativas cautivadoras. La exploración de las divisiones sociales y los conflictos personales de la serie ha tenido un gran impacto, posicionándola como uno de los dramas estrella de Apple TV+.

La actriz superó a Carrie Coon (The Gilded Age ), Kathy Bates (Matlock), Bella Ramsey (The Last of Us), Keri Russell (The Diplomat) y Britt Lower (Severance).

Congratulations to Rhea Seehorn, winner of the Critics Choice Award for Best Actress in a Drama Series for “Pluribus.”#criticschoice #criticschoiceawards #Pluribus pic.twitter.com/LAHDdMQGH2 — Critics Choice Awards (@CriticsChoice) January 5, 2026

La separación asegura el apoyo a Glory

No muy lejos de allí, Severance enriqueció la vitrina de trofeos de la plataforma de streaming con Tramell Tillman, quien ganó el premio a Mejor Actor de Reparto en una Serie Dramática. Su escalofriante interpretación de un ejecutor corporativo en esta alucinante serie sobre la separación entre la vida laboral y personal ha cautivado a los espectadores desde su estreno.

La actuación matizada de Tillman realza la atmósfera inquietante del programa, combinando suspenso con humor negro. Junto a él, fueron nominados Billy Crudup (The Morning Show), Patrick Ball (The Pitt), Ato Essandoh (The Diplomat), Wood Harris (Forever) y Tom Pelphrey (Task ).

Ya es un favorito de culto tras dos temporadas y el programa continúa superando los límites con su narrativa innovadora, consolidando la reputación de Apple TV+ de ofrecer una programación audaz y que invita a la reflexión.

Congratulations to Tramell Tillman, winner of the Critics Choice Award for Best Supporting Actor in a Drama Series for “Severance.”#criticschoice #criticschoiceawards #Severance pic.twitter.com/AEUl3S85zF — Critics Choice Awards (@CriticsChoice) January 5, 2026

Una noche de banderas para el streaming

Esta arrasadora victoria de cinco premios marca un punto álgido para Apple TV+, superando a sus rivales y subrayando su creciente influencia. Con "The Studio" liderando la categoría de comedia y "Pluribus" y "Severance" dominando las categorías de drama, la plataforma claramente está alcanzando su máximo potencial.

A medida que la temporada de premios se intensifica, todas las miradas están puestas en la división de entretenimiento de Apple para ver si este impulso se mantiene durante toda la temporada. Por ahora, las estrellas y los creadores disfrutan de la gloria, y los fans disfrutan con entusiasmo de los ganadores.