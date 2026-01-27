El mundo de alto riesgo del rodeo profesional y el glamour de la moda internacional se han separado oficialmente cuando Bella Hadid y Adán Banuelos confirmaron el final de su relación de dos años.

El lunes 26 de enero de 2026 surgieron informes que confirmaban que la supermodelo de 29 años y el entrenador profesional de caballos de corte mexicano-estadounidense de 36 años y miembro del Salón de la Fama de la NCHA se " separaron silenciosamente " debido a las crecientes presiones de los horarios profesionales en conflicto.

Bañuelos, una figura clave en la industria de los caballos de competición, se convirtió en el miembro más joven en ingresar al Salón de la Fama de los Jinetes en 2017 y ha acumulado más de 8 millones de dólares en ganancias profesionales. Se convirtió en un nombre reconocido más allá del circuito de rodeo durante su sonado romance con la fundadora de Orebella.

Aunque se describe como mutua, la ruptura se caracteriza por su complejidad comercial; la pareja sigue siendo una importante socia comercial, propietaria conjunta de varios caballos de competición multimillonarios bajo la marca Iron Heart Performance Horses de Hadid. Fuentes cercanas sugieren que la relación llegó a un punto crítico a principios de enero de 2026, tras unas vacaciones en las que Hadid optó por un viaje en solitario a Aspen, lo que marcó el abandono de la vida ranchera texana que adoptó en 2023.

Fuentes cercanas a la supermodelo indican que aún está procesando el fin de lo que se consideraba una relación muy seria. Bañuelos, quien convenció al ícono mundial de vivir en su caravana de quinta rueda durante los primeros días de su relación, antes de que ella comprara su propia finca rural, ha vuelto a centrarse por completo en los corrales de entrenamiento de Bañuelos Performance Horses. A pesar de la ruptura romántica, sus vínculos profesionales siguen siendo férreos, y ninguno de los dos está pensando en liquidar sus inversiones equinas compartidas, que incluyen atletas de primer nivel en el mundo de los caballos de corte, como el semental Metallic Tito.

El negocio de la crianza y las rupturas

Las "10 fotos" que a menudo definían su relación, a menudo mostrando a la pareja con sombreros Stetson a juego y vaqueros vintage, ocultaban un profundo enredo comercial. A diferencia de los típicos romances entre famosos, Hadid y Bañuelos invirtieron fuertemente en el circuito de la Asociación Nacional de Caballos Cortadores (NCHA). Su copropiedad de sementales y yeguas de gran valor, como Imma Be Smooth y Whippish, significa que permanecerán en la órbita del otro en el futuro previsible, ya que los ciclos de reproducción y los calendarios de competición de sus activos compartidos se reservan con años de antelación.

El rancho de Bañuelos en Texas sigue funcionando como una instalación de primer nivel, y expertos sugieren que, si bien la romántica era "cowboycore" de Bella Hadid podría haber terminado, su influencia en el deporte persiste. Fue nombrada Novata del Año de la NCHA en Eventos de Edad Limitada 2024 bajo la tutela de Bañuelos, un título que la ha consolidado como una auténtica competidora tras su victoria en el Campeonato de Reserva en la división Futurity Limited Amateur.

De vuelta a la silla de montar: la temporada 2026 de Adán

Para Adán Bañuelos, la era posterior a la separación se define por el regreso a la tierra y la fuerza de sus raíces campeonas. Actualmente se prepara para la clasificatoria del American Performance Horseman de 2026, un prestigioso evento donde sigue siendo uno de los principales aspirantes tras ganar el título en 2024 y 2025. El vaquero, que siguió los pasos de su padre, Ascención Bañuelos (el primer mexicano-estadounidense en ingresar al Salón de la Fama de la NCHA), parece estar apoyándose en su trabajo para afrontar la transición.

Aunque la serie de películas "Window to the West", que presentó de forma destacada la vida de la pareja en el rancho y se celebró con un estreno especial en Manhattan en septiembre de 2024, sigue siendo una opción popular de streaming, se dice que Bañuelos espera con ansias una temporada en la que su actuación en la arena prevalezca sobre su presencia en la prensa rosa. Para la "Reina de la Pasarela" y el "Rey del Corte", la aventura puede haber terminado, pero el legado de su romance cruzado ha trastocado para siempre los límites entre el rancho y la alfombra roja.