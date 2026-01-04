Noah Schnapp se fue oficialmente Hawkins y parece dispuesto a convertirse en un fashionista con un gran sentido del humor. El actor de Stranger Things llegó a la alfombra roja de la 31.ª edición de los Critics Choice Awards con un traje rojo brillante de Valentino para su primer gran evento desde que la serie terminó el 31 de diciembre en Netflix.

El actor de 19 años sonreía radiante al llegar para entregar el premio a Mejor Actor/Actriz Joven, marcando un comienzo contundente para su etapa de "rejuvenecimiento" post-Hawkins. Si bien internet enloqueció con la atrevida elección de color, en realidad hay una conexión más profunda detrás. El rojo ha acompañado a Noah y Will Byers desde los inicios de Stranger Things . Desde la inquietante luz roja del Mundo del Revés hasta los icónicos dados de Will en D&D, este color simboliza transformación, valentía y un toque de caos. ¿Te suena?

Su look Valentino, confeccionado en el icónico "Rojo Valentino" de la marca, irradiaba una confianza natural. Combinaba alta costura con un sutil guiño al desfile que lo convirtió en un nombre reconocido. Su look era apasionante, tanto literal como metafóricamente, y Noah lo sabía.

Pero Schnapp tenía en mente algo más que la moda. "Mi misión esta noche es encontrar al elenco de Wicked ", dijo a los periodistas con una sonrisa. "Si ven a Ari o Jonathan Bailey, mándenlos". Como es habitual en internet, esa frase se convirtió en meme en cuestión de minutos. Los fans bromearon diciendo que estaba "rastreando a Elphaba como un Demogorgon", y las cuentas de fans de Wicked se unieron al instante a la diversión.

I think we have to get used to seeing Noah Schnapp dressed in derivatives of red because Finn loves red 😚 pic.twitter.com/X7POauHM7r — ★ ʎɔɐʇS | Byler ☾ (@Stacy_deJong) January 4, 2026

Noah Schnapp no ​​solo está buscando alfombras rojas ahora mismo. También va a clase entre estrenos.

El actor está matriculado en la Universidad de Pensilvania, donde estudia en la Wharton School de Pensilvania, y se cree que se centra en el emprendimiento y la innovación, además de cursar estudios relacionados con el cine. En una entrevista reciente, describió la universidad como una parte clave de esta nueva etapa, explicando que la educación siempre ha sido una prioridad y que estudiar le ha abierto los ojos a otras facetas de la industria, como escribir, dirigir y crear empresas, no solo actuar frente a las cámaras.