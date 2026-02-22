Las luces azules del exterior de la granja de Norfolk parecían sacadas de una película policial, no de un escenario real. Sin embargo, fue allí, en un refugio temporal lejos de los balcones del palacio y del desfile de la bandera, donde la policía se llevó al ex príncipe Andrés y lo retuvo durante 11 horas bajo sospecha de mala conducta en un cargo público.

Ahora la pregunta que se cierne sobre Westminster y el Palacio de Buckingham no es sólo qué habría podido hacer, sino si debía permanecer cerca del trono que una vez orbitó con confianza.

A pesar de toda la complejidad legal, las decisiones clave son claras. El príncipe Andrés, octavo en la sucesión a su hermano, el rey Carlos III , podría quedar discretamente donde está. Podría ser despojado simbólicamente de los cargos restantes, mientras técnicamente sigue en la lista de espera. O el Parlamento podría optar por la opción nuclear y legislar para eliminarlo por completo de la línea de sucesión, con el acuerdo de los otros 14 reinos de la Commonwealth donde Carlos es jefe de Estado.

Por el momento, esa última opción ya no se susurra. Se está discutiendo abiertamente.

El príncipe Andrés, el Parlamento y la cuestión de quién puede ser rey

Fuentes gubernamentales dicen que los funcionarios, según Daily Star , están elaborando propuestas que permitirían que Andrew Mountbatten-Windsor sea eliminado de la línea de sucesión una vez que hayan concluido múltiples investigaciones policiales sobre su conducta.

La medida requeriría una ley del Parlamento. La constitución británica, no codificada, no permite que un monarca, ni siquiera uno decidido, simplemente elimine a un heredero por capricho real. Cualquier ley que modifique las normas de sucesión también debe ser aprobada por los demás reinos, desde Canadá hasta Australia, que comparten la Corona.

Sir Ed Davey, líder de los Demócratas Liberales, ya está preparando el terreno.

"Lo más importante ahora mismo es que se permita a la policía seguir con su trabajo, actuando sin temor ni favoritismo", dijo. "Pero, claramente, este es un asunto que el Parlamento tendrá que considerar cuando llegue el momento; naturalmente, la monarquía querrá asegurarse de que nunca pueda convertirse en rey".

Cabe recordar que Andrés, quien ya ha sido despojado de su estilo de Su Alteza Real y de sus patrocinios militares, fue arrestado la semana pasada tras la publicación de documentos vinculados a Jeffrey Epstein , el delincuente sexual y financiero convicto cuya red de conexiones ha perseguido al príncipe durante años. Ha negado durante mucho tiempo cualquier conducta indebida en relación con Epstein y no ha abordado directamente las últimas acusaciones.

La policía continúa registrando Royal Lodge, su antigua residencia en Windsor Great Park, como parte de sus investigaciones. Imágenes de furgonetas cargando objetos de una residencia real habrían sido impensables en el pasado. Ahora apenas sorprenden.

El propio rey Carlos ha intentado mantenerse al margen , pero ha dejado poco margen de maniobra. En una declaración concisa de 104 palabras, el rey Carlos afirmó que "la ley debe seguir su curso" y prometió el "apoyo y cooperación plenos y sinceros" de la casa real con los investigadores.

El veredicto público sobre el príncipe Andrés pasa de ser frío a ártico

Si Downing Street está sopesando los aspectos constitucionales, el público parece haber tomado ya una decisión.

Una encuesta de YouGov reveló que el 82 % de los británicos cree que el príncipe Andrés debería ser eliminado de la línea de sucesión. Solo el 6 % cree que debería permanecer. Esto no es una disminución del apoyo. Es una derrota.

Los políticos siguen la situación, algunos con nerviosismo, otros con evidente entusiasmo.

El líder del Partido Verde, Zack Polanski, calificó la situación de "bastante terrible" y exigió una investigación exhaustiva sobre cómo las instituciones poderosas manejan los presuntos delitos cometidos por ellos mismos.

"Obviamente, tenemos que esperar a que el proceso legal siga su curso", dijo durante una visita a Gorton en el Gran Manchester, "pero yo diría que realmente necesitamos una investigación estatutaria completa sobre las figuras públicas de las instituciones donde se han cometido delitos, si se han cometido, lo que sabíamos, lo que otras personas en esas instituciones sabían y, cuando sea necesario, asegurarnos de que las personas adecuadas sean eliminadas".

Luego fue más allá de lo que la mayoría de las voces de Westminster se atreverían actualmente, argumentando que la monarquía misma se ha vuelto indefendible.

"La monarquía está haciendo un buen trabajo por sí misma al no tener sus momentos de mayor orgullo por varios asuntos que hemos visto en los últimos años y, cuando el público esté listo para tener esa conversación nacional sobre la monarquía, creo que asuntos como este ciertamente no ayudan a la causa de la monarquía".

En los escaños laboristas, el tono es más frío, pero no más amable. Rachael Maskell, diputada por York Central, fue contundente.

De la evidencia pública ya disponible, argumentó, es evidente que se le ha retirado su cargo de Consejero de Estado y sus derechos sucesorios, así como todos los títulos. Añadió que confiaba en que el Parlamento pudiera aprobar la legislación necesaria y acogió con satisfacción los informes que indicaban la disposición del Rey a colaborar.

Richard Burgon, diputado laborista de izquierdas por Leeds East, aprovechó la detención de Andrés para presentar un argumento republicano más amplio. En un artículo publicado en X, exigió una investigación independiente sobre el conocimiento de la familia real sobre los vínculos de Andrés con Epstein y declaró que "es hora de un debate nacional serio sobre la abolición de la monarquía".

"Aunque no estemos de acuerdo", añadió, "deberíamos discutir el papel del privilegio hereditario en nuestra democracia".

Por ahora, el príncipe Andrés se mantiene donde está en la lista de sucesión. Octavo en teoría, en la práctica, inexistente. La policía sigue analizando las pruebas. Los funcionarios del palacio barajan discretamente los peores escenarios. Y en algún lugar de Whitehall, los abogados están trabajando en cómo borrar a un príncipe de un orden sucesorio centenario sin destruir la Corona.