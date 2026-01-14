El escándalo del grupo de texto de mamás de Hollywood subió a un nuevo nivel. La estrella de Glee, Becca Tobin, se pronunció después de que el marido de Hilary Duff , Matthew Koma, se viera involucrado en la actual controversia del grupo de madres "tóxicas" provocada por el reciente ensayo de Ashley Tisdale French.

Tobin dice que Koma cruzó una línea al burlarse públicamente de Tisdale, aunque ella nunca nombró a nadie en su historia.

En el episodio del martes 13 de enero de su podcast "LadyGang", Tobin, de 39 años, compartió su fuerte reacción a la respuesta de Koma en las redes sociales.

"No creo que haya ningún perdedor en este grupo, ni uno solo, excepto el marido de Hilary Duff", dijo Tobin.

Me parece asqueroso que los maridos intervengan y se pongan mezquinos. Sobre todo porque Ashley no mencionó nombres.

La controversia comenzó después de que Tisdale French publicara un ensayo personal en "The Cut" el 5 de enero, describiendo por qué decidió abandonar lo que ella llamó un grupo de madres "tóxicas".

Aunque la actriz mantuvo el anonimato del grupo, la especulación en línea no tardó en surgir. Un representante de Tisdale negó posteriormente que el ensayo se refiriera a Duff o a su círculo de amigos.

A pesar de eso, Koma respondió con una historia de Instagram que ahora se volvió viral el 6 de enero.

Según People , recreó la sesión de fotos de ensayo de Tisdale y agregó un titular falso "The Cut" que llamaba a alguien "la persona más sorda y obsesionada consigo misma del mundo", enmarcándolo como "un relato grupal de madres a través de los ojos de un padre".

Becca Tobin comprende el ensayo de Ashley Tisdale

Tobin dijo que esa respuesta fue lo que más la molestó. "Me molesta mucho que un hombre se inmiscuya así, y solo lo hace para llamar la atención", explicó.

También criticó a Koma por lo que describió como un ataque personal, informó Yahoo .

"La llamó egocéntrica y egocéntrica. Me parece de muy mal gusto", añadió Tobin. "Ella se rebaja, y luego él se rebaja".

Jac Vanek, copresentadora de "LadyGang", coincidió, señalando que Koma tiene fama de generar polémica en línea. "Siempre se mete en los problemas", dijo Vanek. "No querría que mi marido lo hiciera".

Aunque Tobin fue firme en sus críticas a Koma, dijo que podía entender por qué Tisdale decidió escribir el ensayo.

Como madre, Tobin dijo que muchas mujeres se sienten abrumadas por la dinámica de la crianza y los cambios en las amistades.

"Tu mundo gira en torno a tus hijos, así que tu mundo se convierte en tu grupo de amigos", dijo.

Aun así, Tobin cuestionó la decisión de publicar el ensayo. "Alguien debería haberle advertido", dijo, señalando la rapidez con la que los internautas atan los cabos. "En tres segundos sabrán exactamente de quién estás hablando".