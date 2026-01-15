James Cameron ha confirmado que la ganadora del Oscar Michelle Yeoh aparecerá como un personaje Na'vi llamado Palakpuelat en Avatar 4 y Avatar 5, pero solo si las secuelas reciben luz verde oficialmente debido a las preocupaciones sobre la crisis financiera de la industria cinematográfica y el alto costo de producción de la franquicia.

El director hizo el anuncio durante una entrevista reciente con TVBS News Japan, donde declaró: "Michelle definitivamente estará en la cuarta entrega, si la hacemos". Cameron enfatizó que el futuro de la saga Avatar sigue siendo incierto a pesar del éxito de taquilla de la franquicia.

"La industria cinematográfica está deprimida ahora mismo, y 'Avatar 3' costó muchísimo dinero. Tenemos que hacerlo bien para seguir adelante. No solo tenemos que tener éxito, sino también encontrar la manera de hacer que Avatar 4 sea más económica para seguir adelante", según People.

El personaje de Yeoh cobrará vida a través de la tecnología de captura de movimiento, lo que marca su primera aparición en el universo de Pandora después de estar vinculada a la franquicia durante varios años.

Si bien algunas escenas con Yeoh ya se filmaron durante el período de producción consecutivo de 2017 a 2020, ella no apareció en "Avatar: Fire and Ash", que actualmente se encuentra en los cines.

El destino de las dos últimas entregas depende en gran medida del desempeño financiero de "Avatar: Fuego y Ceniza", que ha recaudado más de mil millones de dólares en todo el mundo, pero está significativamente por detrás de sus predecesoras, informó Yahoo News.

La producción de la tercera película costó aproximadamente 250 millones de dólares, y Cameron ha indicado que "Avatar 4 y 5" requerirían presupuestos similares o mayores. De recibir luz verde, Avatar 4 se estrenará el 21 de diciembre de 2029, seguida de Avatar 5 el 19 de diciembre de 2031.

Cameron le dijo previamente a Entertainment Weekly que si las secuelas no avanzan, realizará una conferencia de prensa para revelar lo que habría sucedido en los capítulos finales.

El director también ha sugerido que filmar "Avatar 4 y 5" simultáneamente sería necesario para completar la historia general, de forma similar a cómo se produjo "The Way of Water and Fire and Ash" en conjunto, según Games Radar.