Zach Bryan no baja el ritmo. Apenas unos días después de lanzar su nuevo álbum, With Heaven On Top, la estrella de la música country volvió a sorprender a sus fans con una nueva canción titulada "Pocket Change".

La decisión llega mientras su último álbum continúa generando debate, con algunos oyentes elogiando su sonido y otros resistiéndose a lo que llaman una producción pesada.

Bryan lanzó "With Heaven On Top" el viernes pasado. El álbum de 25 canciones generó rápidamente reacciones encontradas.

A muchos fans les gustó la energía al estilo Bruce Springsteen que impregnaba el proyecto. Otros extrañaron la sensación cruda y depurada que ayudó a Bryan a forjar su base de fans.

Después de escuchar esas quejas, Bryan lanzó una versión acústica del álbum sólo unos días después, aliviando algunas de las críticas.

Antes de que los fanáticos pudieran absorber por completo cualquiera de las versiones del álbum, Bryan publicó un video en YouTube con "Pocket Change".

El clip lo muestra solo, cantando y tocando la guitarra acústica. Esta sencilla configuración resulta familiar para los oyentes habituales, según informó Stereogum.

Bryan solía usar este formato para presentar canciones, como "The Way Back", que luego apareció en "The Great American Bar Scene". Sin embargo, hacía tiempo que los fans no lo veían debutar de esta manera.

El momento causó sorpresa. Compartir música nueva menos de una semana después de lanzar un álbum completo es inusual.

Pero la reacción fue casi totalmente positiva. Los fans inundaron los comentarios, agradecidos por más música tan pronto.

Zach Bryan shares new song "Pocket Change" days after latest album releasehttps://t.co/O058oa9CDJ — Stereogum (@stereogum) January 14, 2026

Los fans elogian la nueva canción de Zach Bryan

Según WhiskeyRiff , uno escribió: "Ya nos regaló una nueva canción". Otro añadió: "Lanza un álbum y aún tiene música increíble por publicar".

"Pocket Change" encaja perfectamente en un tema que Bryan conoce bien: relaciones que se desmoronan porque alguien se niega a crecer.

La canción cuenta la historia de un hombre estancado en sus costumbres, incapaz de cambiar por las personas que ama. Una letra clave explica el título y su mensaje:

"Porque el único cambio que conocerá estará en su bolsillo delantero".

El peso emocional de la canción y su escritura sencilla se parecen más al trabajo anterior de Bryan, lo que puede ser la razón por la que ha tenido tan buen éxito entre los oyentes.

Bryan, ahora de 29 años y recién casado, no da señales de bajar el ritmo. Se desconoce si "Pocket Change" se compuso durante las sesiones del álbum o después de terminar With Heaven On Top .

Lo que está claro es que los fans no le piden que pare. Como sugirió un comentario amable: "Disfruta tu luna de miel, hermano; ya tenemos suficiente música por ahora".