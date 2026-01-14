Ariana Grande y Jonathan Bailey causaron furor en internet con la publicación de una foto tomada en Chicago, como se ve arriba. Era una clara referencia a "Domingo en el Parque con George", el musical de Stephen Sondheim con libreto y dirección de James Lapine. Se estrenó en Broadway en 1984 y de inmediato se distinguió de todo lo demás en escena en aquel momento. No se trataba de una historia de amor, una comedia o un espectáculo tradicional. Era una reflexión sobre el arte, la obsesión y el legado, construida en torno a una de las pinturas más famosas de la historia del arte occidental.

El musical está inspirado en la pintura de Georges Seurat de 1886 Una tarde de domingo en la isla de la Grande Jatte, la pintura que aparece en la foto de Grande y Bailey, que publicaron en colaboración en Instagram.

En lugar de dramatizar la vida de Seurat de una manera biográfica convencional, el espectáculo imagina lo que podría haberle costado emocionalmente crear algo tan meticuloso y duradero.

Acto I: la creación de una obra maestra

El primer acto se ambienta en el París del siglo XIX y se centra en Georges Seurat, un pintor obsesionado por la precisión y el orden. Trabaja obsesivamente en La Grande Jatte , construyendo la pintura punto a punto con puntillismo. Su amante y musa, Dot, posa para él, pero se frustra cada vez más por su distanciamiento emocional y su devoción obstinada a su arte.

Este acto se centra en el proceso. Sondheim, como es bien sabido, estructura la música para reflejar la técnica de Seurat, con frases repetidas, fragmentos musicales y ritmos que se van superponiendo gradualmente, como la propia pintura. El conflicto no es dramático, como en una telenovela. Es interno, silencioso y profundamente humano. ¿Cuánto dedicas a tu trabajo y qué les sucede a las personas que están a tu lado?

Acto II: legado y repetición

Official poster for ‘Sunday in the Park with George’ starring Ariana Grande & Jonathan Bailey.



The London revival, directed by Marianne Elliott, premieres in 2027. pic.twitter.com/q7xJJK8fd8 — Pop Crave (@PopCrave) January 14, 2026

El segundo acto avanza casi 100 años. Seurat ya no está, pero su descendiente artístico, también llamado George, es un artista contemporáneo que se mueve en el mundo del arte moderno. Este George lidia con la crítica, los donantes, los museos y la presión de repetir el éxito del pasado en lugar de arriesgarse al fracaso con algo nuevo.

Dot reaparece simbólicamente a través de Marie, su hija, conectando ambas épocas y reforzando la pregunta central de la exposición: ¿Se repite la ambición artística a lo largo de las generaciones? ¿Aprenden los artistas a equilibrar la creación y la conexión?

Este salto estructural es una de las razones por las que el musical se considera innovador. Pocos espectáculos se atreven a abandonar su ambientación inicial tan completamente, ni a pedir al público que reevalúe el significado de lo que acaban de ver.

Un Pulitzer poco común para un musical

En 1985, "Domingo en el Parque con George" ganó el Premio Pulitzer de Teatro. Esto es extremadamente inusual para un musical, especialmente uno sin atractivo comercial masivo. El premio reconoció el espectáculo no solo como entretenimiento, sino como literatura dramática seria.

En su momento, el musical generó controversia. Algunos críticos lo consideraron frío o intelectual. Otros lo reconocieron de inmediato como una de las obras más personales de Sondheim, una reflexión sobre su propia disciplina artística y su aislamiento emocional.

Grandes avivamientos e influencia duradera

Desde su debut en Broadway, "Domingo en el Parque con George" se ha reestrenado en múltiples ocasiones, incluyendo producciones emblemáticas en Londres y un aclamado reestreno en Broadway en 2017, protagonizado por Jake Gyllenhaal y Annaleigh Ashford. Cada reestreno suele coincidir con momentos en que el público y los artistas del teatro reexaminan el propósito del arte.

El espectáculo se considera ahora esencial en Sondheim. Canciones como "Finishing the Hat" y "Move On" se estudian en programas de actuación y composición de todo el mundo por su precisión emocional y complejidad musical.

Por qué la obra sigue siendo importante

A diferencia de muchos musicales que envejecen con nostalgia, Domingo en el Parque con George se mantiene vigente porque sus preguntas nunca se resuelven. No argumenta que el arte merezca el sacrificio, ni lo condena. Simplemente observa el costo.

Esa ambigüedad es el punto.

La obra trata, en definitiva, de crear algo duradero en un mundo que exige velocidad, atención y compromiso. Se trata de permanecer inmóvil el tiempo suficiente para colocar un punto, luego otro, confiando en que el significado solo surgirá al dar un paso atrás.

Por eso, más de 40 años después de su estreno, Domingo en el Parque con George sigue regresando. No consuela. Reta.