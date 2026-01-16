El rapero Lil Durk ha sido liberado de su régimen de aislamiento después de casi cinco meses de aislamiento casi total.

Según XXL , el rapero nacido en Chicago, cuyo nombre real es Durk Devontay Banks, había sido puesto en aislamiento por una supuesta infracción relacionada con un Apple Watch, una decisión que su equipo legal argumentó que no fue revisada adecuadamente por el Comité de Disciplina de la Unidad de la prisión.

Los abogados de Durk describieron una cruda descripción de su confinamiento. Según informes, lo encerraban en una celda pequeña durante 23 horas al día, con espacio apenas suficiente para una cama, un inodoro y un lavabo.

No tenía acceso al economato, solo podía hacer una llamada telefónica al mes y no se le permitían visitas en persona. "El equipo de defensa del Sr. Banks está cada vez más preocupado por la posibilidad de que su prolongado aislamiento pueda implicar la prohibición de la Octava Enmienda sobre los 'castigos crueles e inusuales'", escribieron los abogados.

Juicio reprogramado en medio de evidencia abrumadora

La liberación de Durk se produce cuando su juicio federal por asesinato a sueldo se ha reprogramado para el 21 de abril de 2026. El juicio estaba originalmente programado para enero, pero se ha pospuesto varias veces debido a la complejidad del caso y al enorme volumen de pruebas.

Los abogados de los coacusados de Durk describieron haber recibido "cientos de gigabytes" de datos forenses digitales, incluidas más de 30.000 páginas de informes de investigación, imágenes de vigilancia, llamadas de la cárcel, audio de escuchas telefónicas, análisis de ADN e informes balísticos.

El juez Michael Fitzgerald, que preside el caso en el Distrito Central de California, citó esto como la razón para permitir más tiempo para prepararse.

"El caso es tan inusual y tan complejo, debido a la naturaleza del proceso y al número de acusados, que no es razonable esperar la preparación de los procedimientos previos al juicio o del juicio mismo dentro de los plazos establecidos por la Ley de Juicios Rápidos", dijo el juez al conceder la prórroga, según Complex .

Sin embargo, Durk se opuso al retraso.

Su abogado, Drew Findling, dijo: "Estos son los peldaños hacia el juicio", y agregó que si bien la preparación es clave, Durk quiere limpiar su nombre lo antes posible.

Cargos y antecedentes

Los cargos contra Durk se derivan de un tiroteo ocurrido en 2022 frente a una gasolinera del Beverly Center. La fiscalía alega que Durk ofreció una recompensa económica por el rapero rival Tyquian "Quando Rondo" Bowman, supuestamente en represalia por el asesinato en 2020 de King Von, amigo íntimo de Durk. Bowman sobrevivió a una emboscada, pero su primo Saviay'a "Lul Pab" Robinson, de 24 años, fue asesinado.

El gobierno federal ha descrito el sello discográfico de Durk, OTF (Only The Family), como una "pandilla híbrida" que opera bajo su dirección. Si es declarado culpable del cargo de conspiración con resultado de muerte, Durk enfrenta una sentencia mínima obligatoria de cadena perpetua en una prisión federal.